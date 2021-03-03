Олена Кравець озвучила героїню мультфільму "Пончари: Глобальне заокруглення": фото і відео

Вже з 18 березня українські кіномани зможуть переглянути на великих екранах мультфільм "Пончари: Глобальне заокруглення". Головних героїв тут озвучили Олена Кравець та Олександр Педан.

Анімаційний проєкт "Пончари: Глобальне заокруглення" вже привернув увагу кіноманів, адже пригоди чарівних пончар Еда та його сестри Оп крізь час та простір зможуть розсмішити малечу. В українській версії мультфільму ці герої заговорять голосами Олени Кравець та Олександра Педана. Знаменитості вже прокоментували свою участь у проєкті та поділились кадрами зі студії звукозапису.

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"Я дуже люблю якісну анімацію і дуже люблю дубляж, дарувати свій голос чарівному персонажу – це саме по собі прекрасне та дуже сильне відчуття. "Пончари" – яскравий, добрий і смішний мультфільм, який розповідає про справжню дружбу, сміливість, стосунки братів та сестер. Персонажі викликають тільки теплі почуття – вони такі затишні, кумедні, пухнасті, справжні смаколики!" – розповіла Олена Кравець.



Олена Кравець озвучила головну героїню мультфільму / Фото Пресслужба

Такої ж думки і телеведучий Олександр Педан, який був у захваті від озвучення Еда з мультфільму "Пончари: Глобальне заокруглення".

"Я переконаний, що український дубляж – один з найсильніших, а озвучувати анімаційних персонажів – це моя величезна пристрасть, занурююся з головою в процес. Цього разу я став пончаром Едом і це було неймовірно! Як каже мій син, "Пончари" – це бомба-пушка-ракета. Це мегапозитивна, дуже весела і добра анімація для дітей будь-якого віку та їхніх батьків, в якому є місце і пригодам, і розкриттю важливих людських якостей та цінностей", – зазначив Олександр Педан.



Олександр Педан на студії звукозапису / Фото Пресслужба

Як Олена Кравець і Олександр Педан озвучували мультфільм: дивіться відео

"Пончари: Глобальне заокруглення": сюжет і трейлер

Пончари – це ще не знайомі герої для глядачів. Вони вигадані істоти, що нагадують пончиків та хом'ячків. У центрі подій мультфільму опиняться Ед і Оп, яких затягує машина часу. Потрапивши у майбутнє, брат і сестра розуміють, що їхній вид вимер, а єдине, що залишилось – це експонати у музеях, що розташовані поряд з динозаврами. Тому головні герої вирушають у минуле, щоб змінити хід історії. У захопливій та небезпечній мандрівці відважним пончарам доведеться зустрітись з історичними постатями та пізнати багато цікавих фактів про минуле.

Автором мультфільму "Пончари: Глобальне заокруглення" є один з творців "Сімпсонів" Девід Сильверман, що є ще одним аргументом, щоб переглянути стрічку. Прем'єра мультфільму в Україні відбудеться 18 березня.

"Пончари: Глобальне заокруглення": дивіться трейлер