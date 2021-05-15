Нова "Попелюшка": в мережі з'явились кадри з Камілою Кабелло та феєю-хресною Біллі Портером

Стриміговий сервіс Amazon Prime Video презентував фото з нової кіноадаптації "Попелюшка". На них можна побачити головну героїню – кубино-американську співачку Камілу Кабелло, для якось роль у фільмі стала дебютною. А також не менше враження справляють перші кадри з Біллі Портером, який виконав роль хрещеної з нейтральною статтю.

Режисеркою нової кіноадаптації стала триразова номінантка Еммі – Кей Кеннон. Прем'єра мюзиклу неодноразово переносилась, але тепер стало відомо, що фільм вийде на телеекрани восени. За чутками ЗМІ, це станеться у вересні на сервісі Amazоn Prime.

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Зірковий склад "Попелюшки"

Головну роль Попелюшки, яка страждає від нападок мачухи та зведених сестер, виконала Каміла Кабелло. Принцом Робертом, який шукає її за загубленою туфелькою, став британський актор Ніколас Голіцин. Ще одну, не менш важливу роль, виконав актор Біллі Портер. Саме він привернув чи ненайбільшу увагу громадськості, оскільки виконав роль феї без статі.

"Це дуже потужно, адже магія не має статі. Діти готові. Якраз дорослі гальмують деякі процеси", – ділився раніше з журналістами Біллі Портер.

На кадрах можна побачити, що він одягнений у яскраву золотисту сукню з камінням, а на його шиї виблискує розкішне кольє. У руках є незмінний атрибут – чарівна паличка.



Біллі Портер у ролі хрещеної-феї у "Попелюшці" / Фото Entertainment Weekly

Інші ролі у фільмі "Попелюшка":

Ідіна Мензел – Вівіан, мачуха Попелюшки;

Мінні Драйвер – королева Беатріс;

Пірс Броснан – король Роуен.



Каміла Кабелло в ролі Попелюшки / Фото Entertainment Weekly



Каміла Кабелло і Ніколас Голіцин у "Попелюшці" / Фото Entertainment Weekly