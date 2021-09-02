Сумна реакція критиків на мюзикл про Попелюшку – нову казку від Amazon

Прем'єра нової адаптації історії про Попелюшку від Amazon Prime Video відбудеться 3 вересня 2021 року. Критики вже переглянули майбутню прем'єру і винесли свій невтішний вердикт. Читайте про рейтинг фільму "Попелюшка" на Кіно 24.

Нова історія про Попелюшку – це модернізована музична адаптація класичної казки, хоч нам і варто також чекати на виконання каверверсій відомих поп хітів, як це раніше робили вже мільйон разів, зокрема у "Мулен Руж!" (2001). Фільм буде також відрізнятися від традиційної історії тим, що нова Попелюшка хоче стати кравчинею, а не принцесою!

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Чим вражає новий фільм про Попелюшку

Схоже сценаристи для проєкту Amazon Prime Video намагались зробити новий гучний мюзикл для того, щоб зацікавити сучасну молодь. Саме тому вони відійшли від канону "кожна дівчина хоче стати принцесою" і нова Попелюшка бажає реалізувати себе дизайнеркою одягу. Схоже таке переосмислення вже не є актуальним, адже нещодавно ми переглянули "Круеллу" від Disney зі схожим жіночим образом. Тільки там не було принца. Скандалу у мережі додав актор Біллі Портер, якого взяли на роль гендерно нейтральної Феї-хресної мами (Fairy Godmother).



Каміла Кабелло у фільмі "Попелюшка" / Фото Кіноріум

Відгуки критиків та рейтинг на Rotten Tomatoes

У Лос-Анджелесі 30 серпня 2021 року відбулась офіційна прем'єра фільму, на яку були запрошені кінокритики, які своїми відгуками повинні були підігріти зацікавлення до картини перед прем'єрою на стримінговому сервісі Amazon Prime Video. Тож тепер ми нарешті можемо дізнатись деякі думки про мюзикл. В одному критики погодилися, що фільм насправді дуже поверхневий і не розкриває повністю героїв. Хоч вони, схоже, розділилися в думках, чи робить це фільм цікавою грою для виключення мізків, чи все-таки залишає його порожнім для співпереживань. Акторський склад ніяк не зачепив критиків, що робить сам мюзикл опосередкованим. Хоч і були також такі, яких вразила Каміла Кабелло своєю дебютною грою у стрічці.

Відгук The Hollywood Reporter: "Яким би не був багатообіцяльним сюжет, Попелюшка згинається під вагою своїх намірів, і навіть її грізний склад – Ідіна Мензель, Біллі Портер, Мінні Драйвер і Пірс Броснан не можуть її врятувати. Йому не вистачає магії та елегантності, магнетичних якостей".



Біллі Портер на прем'єрі фільму у Лос-Анджелесі / Фото Getty Images

Цікаво бачити цю нову інтерпретацію, особливо з огляду на недавні події в королівській родині з Гаррі та Меган, переосмислення пріоритетів у цьому відношенні,

– реакція Deadline.

Думка критика з видання Independent: "Попелюшці дуже не вистачає феміністських поглядів. Його головний герой усвідомлює обмеження свого казкового світу – жінкам заборонено володіти бізнесом – він працює тільки на поліпшення свого життя. Якщо вона зможе залучити на бал іноземну клієнтуру і забезпечити власне фінансове майбутнє, кому потрібна солідарність або сестринство?"

Варто додати також, що на відомому незалежному сайті Rotten Tomatoes фільм "Попелюшка" поки що має невтішний рейтинг 39% зі 100% від критиків. Рейтинг картини можуть врятувати лише відгуки глядачів, позитивні звісно.

"Попелюшка" 2021: дивіться трейлер фільму