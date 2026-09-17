Ці ТОП ситкомів обожнюють мільйони: можливо, ви досі не бачили найкращі з них

Іноді хочеться серіалу, який не змушує запам’ятовувати двадцять героїв, три часові лінії й карту вигаданого королівства. Саме для таких вечорів існують ситкоми – легкі, смішні й достатньо короткі, щоб увімкнути серію "на фоні", а потім непомітно подивитися пів сезону.

24 Канал зібрав 5 популярних ситкомів, назви яких ви точно десь чули. Можливо, саме час нарешті перевірити, за що їх так люблять глядачі й критики.

"Бруклін 9-9"

Роки: 2013–2021

Жанр: комедія, ситком, кримінальний

IMDb: 8,4

Сезонів: 8

У центрі сюжету – детектив Джейк Перальта та його колеги з 99-го поліцейського відділку Брукліна. Злочини вони розкривають, але між цим встигають сперечатися, закохуватися, влаштовувати абсурдні змагання і перевіряти терпіння капітана Голта.

Що кажуть критики: дуже просто – їм сподобалося. На Rotten Tomatoes серіал має 95% від критиків. Особливо хвалять акторський склад, жарти та те, що герої поступово стають майже родиною.

"Бруклін 9-9": дивитись трейлер

"У кращому світі"

Роки: 2016–2020

Жанр: комедія, фентезі

IMDb: 8,2

Сезонів: 4

Елеонор помирає і потрапляє до "Хорошого місця" – місцевого аналога раю. Є лише одна маленька проблема: вона чудово розуміє, що за життя була далеко не святою і сюди потрапила помилково.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дає серіалу в середньому 97%. Критикам сподобалося, що він одночасно легкий, дивний і розумний, а фінальний сезон взагалі отримав 100%.

"У кращому світі": дивитись трейлер

"Юний Шелдон"

Роки: 2017–2024

Жанр: сімейний ситком, комедія

IMDb: 7,8

Сезонів: 7

Це дитинство того самого Шелдона Купера з "Теорії великого вибуху". Маленький геній росте у звичайній техаській родині, де футбол і церква цікавлять людей трохи більше, ніж квантова фізика.

Що кажуть критики: перший сезон отримав на Rotten Tomatoes 76%, а фінальний – уже 100%. Якщо зовсім просто: серіал із роками став теплішим і сильнішим, ніж від нього спочатку очікували.

"Юний Шелдон": дивитись трейлер

"Американська сімейка"

Роки: 2009–2020

Жанр: сімейна комедія, ситком

IMDb: 8,5

Сезонів: 11

Три пов'язані між собою родини живуть своїм звичайним життям: виховують дітей, сваряться, миряться, переживають сімейні свята й регулярно потрапляють у курйозні ситуації.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – 85% від критиків. Серіал хвалять за простий гумор, акторів і дуже впізнавані сімейні ситуації. Перший сезон узагалі отримав 100%.

"Американська сімейка": дивитись трейлер

А ще маємо для вас добірку легких романтичних комедій на вечір.