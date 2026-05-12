Вони вийшли у 2000-му році й отримали статус культових: 4 фільми, які не розчарують

Початок 00-х років був дуже успішним у сфері кіно. З'явилось багато нових історій і персонажів, а ще більше – вигаданих світів. Тоді чимало стрічок отримали високий рейтинг від глядачів і досі мають статус культових.

Очевидно, що про всі-всі фільми розповісти не вдасться, однак 24 Канал знайшов вихід, як це можна виправити.

"Гладіатор", 2000

Рейтинг IMDb: 8,5

Максимус – легендарний воєначальник Римської імперії. Його могутності та розуму не було рівних. Військо його обожнювало, однак єдине, що він не зміг подолати – придворні інтриги. Генерала зраджують і засуджують до страти. Та дивом йому вдається уникнути смерті. Максимус стає гладіатором. Про його перемоги почали говорити по всій країні, тому колишній генерал опиняється у знаменитому Колізеї, де на арені зустрінеться зі своїм запеклим ворогом.

"Американський психопат", 2000

Рейтинг IMDb: 7,6

Фільм знятий за романом американського письменника Брета Істона Елліса. Події розвиваються наприкінці 80-х років. 27-річний банкір Патрік Бейтман веде розкішне життя, приховуючи свою схильність до садизму. Через заздрість він убиває свого колегу й імітує, що той поїхав у Лондон.

На цьому все тільки починається. Численні вбивства безхатьків, повій та випадкових жертв тільки розпалюють його внутрішніх демонів.

"Патріот", 2000

Рейтинг IMDb: 7,2

Сюжет фільму з Мелом Гібсоном розгортається під час війни за незалежність США. Ветеран Бенджамін Мартін, овдовілий батько сімох дітей, спочатку уникає конфлікту, але вступає у боротьбу з британцями, щоб захистити свою сім'ю та країну після того, як війна вривається до його будинку.

"Пункт призначення", 2000

Рейтинг IMDb: 6,7

Американський фільм жахів, який розповідає про Алекса Барунінга. Школяр перед поїздкою до Парижа бачить видіння, що літак, у якому він сидить, вибухає у повітрі. Хлопець починає панікувати, тому його та інших приятелів знімають з рейсу.

Літак злітає і майже одразу вибухає. У справу втручаються агенти ФБР, щоб допитати людей, які зійшли з літака.

Якщо вам здається, що ми згадали надто мало фільмів або ж опустили більш культові, то це можна виправити. На YouTube-каналі "Кінопил" опублікували великий огляд "Найкращих фільмів 00-х років". Повірте, це не розчарує.

Які серіали ми дивились у 00-х роках?

Серіали тих років залишили неабиякий слід у серцях глядачів. Адже сьогодні вони асоціюються з безтурботними часами, коли найважливішим було одне – встигнути сісти перед телевізором у конкретній годині, щоб не пропустити нової серії.

Хто не пам'ятає "Доктора Хауса", який прославився неординарним підходом до лікування пацієнтів, або ж "Втечу з в'язниці", де головний герой – Майкл Скофілд, набив усе своє тіло татуюваннями, які утворювали план в'язниці, щоб врятувати рідного брата від смертної кари.

А що говорити про "Відчайдушних домогосподарок", де всі хотіли бути тими чотирма подругами, які живуть у Вісперії Лейн.