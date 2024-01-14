Щоб посміятися і поплакати: 20 найкращих драм в історії кіно

У кожного з нас є власні вподобання у кінематографічних жанрах, однак всі точно бачили фільми-драми, які постійно змінюються та набувають різних форм.

У цій добірці знайдете 20 найкращих драм в історії кіно, зібраних на основі Rotten Tomatoes. Кожна з них у свій час сколихнула увесь світ. Навіть сьогодні, через десятиліття, більшість з цих фільмів продовжують переглядати та насолоджуватися не лише геніальною акторською грою, а й захопливим сюжетом.

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Найкращі драми в історії кіно

"Віднесені вітром", 1939 "Громадянин Кейн", 1941 "Викрадачі велосипедів", 1948 "Хрещений батько", 1972 "Пролітаючи над гніздом зозулі", 1975 "Таксист", 1976 "Людина дощу", 1988 "Товариство мертвих поетів", 1989 "Список Шиндлера", 1993 "Форрест Гамп", 1994

"Втеча з Шоушенка", 1994 "Розумник Вілл Хантінг", 1997 "Зелена миля", 1999

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"Краса по-американськи", 1999 "Складнощі перекладу", 2003 "Горбата гора", 2005 "Старим тут не місце", 2007

"Старим тут не місце": дивіться онлайн трейлер фільму