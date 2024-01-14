Щоб посміятися і поплакати: 20 найкращих драм в історії кіно
14 січня 2024, 13:30Читать новость на русском
Джерело:Rotten Tomatoes
У кожного з нас є власні вподобання у кінематографічних жанрах, однак всі точно бачили фільми-драми, які постійно змінюються та набувають різних форм.
У цій добірці знайдете 20 найкращих драм в історії кіно, зібраних на основі Rotten Tomatoes. Кожна з них у свій час сколихнула увесь світ. Навіть сьогодні, через десятиліття, більшість з цих фільмів продовжують переглядати та насолоджуватися не лише геніальною акторською грою, а й захопливим сюжетом.
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Найкращі драми в історії кіно
- "Віднесені вітром", 1939
- "Громадянин Кейн", 1941
- "Викрадачі велосипедів", 1948
- "Хрещений батько", 1972
- "Пролітаючи над гніздом зозулі", 1975
- "Таксист", 1976
- "Людина дощу", 1988
- "Товариство мертвих поетів", 1989
- "Список Шиндлера", 1993
- "Форрест Гамп", 1994
- "Втеча з Шоушенка", 1994
- "Розумник Вілл Хантінг", 1997
- "Зелена миля", 1999
"Зелена миля": дивіться онлайн трейлер фільму
- "Краса по-американськи", 1999
- "Складнощі перекладу", 2003
- "Горбата гора", 2005
- "Старим тут не місце", 2007
"Старим тут не місце": дивіться онлайн трейлер фільму
- "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", 2008
- "Місячне сяйво", 2009
- "Дюнкерк", 2017