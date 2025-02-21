Українська стрічка стала лідером: 10 найпопулярніших фільмів Netflix, що підкорили глядачів

Netflix представив оновлений рейтинг найпопулярніших фільмів на своїй платформі. Новенькі стрічки посіли високі місця у списку, – вони захопили українських кіноманів легким, але цікавим сюжетом.

Найпопулярнішим фільмом на Netflix став український фільм, пише 24 Канал. Саме його найчастіше обирали глядачі за останній тиждень.

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"Потяг у 31 грудня"

Попри те, що до весни залишилися лічені дні, ця святкова українська комедія посіла перше місце у рейтингу найпопулярніших стрічок.

Події відбуваються напередодні Нового року, коли кілька людей прямують до Києва в одному потягу. Всі пасажири, які незнайомі між собою, починають активно спілкуватися. Тим часом у новорічну ніч трапляються справжні дива.

"Потяг у 31 грудня": дивіться трейлер онлайн

"Медовий місяць із моєю мамою"

Лукас готується до найважливішого дня у житті – весілля з Елоді. Але дівчина вирішила передумати: вона залишає нареченого біля вівтаря і повертається до колишнього.

Лукас спустошений, тож його вирішує підтримати мати – Лілі. Попри непрості стосунки вони удвох вирушають у "медовий місяць", який може налагодити відносини мами й сина.

"Медовий місяць із моєю мамою": дивіться трейлер онлайн

"Дольче Вілла"

У центрі сюжету – юна Олівія Філд, яка купує в Італії за один євро занедбану віллу й планує вкласти кошти у її реставрацію. Батько Олівії, багатий бізнесмен Ерік, хоче відмовити доньку від поспішного рішення.

Там він знайомиться з очільницею міста та зближається з нею. Еріка терміново викликають у США, але Італія підготувала для нього інші плани.

"Дольче Вілла": дивіться трейлер онлайн

Також у список 10 найпопулярніших стрічок на Netflix потрапили й інші фільми – як новинки, так і улюблене кіно багатьох.