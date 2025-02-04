Стали хітами касових зборів: 3 найкращі фільми з мінімальним бюджетом

Деякі фільми знімалися з невеликим фінансуванням. Втім, оригінальність цих стрічок зробила їх шедеврами кіномистецтва.

24 Канал підготував добірку фільмів з мінімальним бюджетом. Їхні режисери змогли створити геніальні стрічки, маючи мінімум ресурсів, але багато таланту.

Не пропустіть Шпигунський трилер з високим рейтингом: новий серіал, який варто подивитись на вихідних

"Детонатор" (2004)

Бюджет: 7 000 доларів

Касові збори: майже 425 000 доларів

Два інженери Ейб та Аарон випадково винаходять пристрій для подорожей у часі. Чоловіки проводять численну кількість експериментів, адже прагнуть здобути нові можливості. Однак вже зовсім скоро винахідники зрозуміють, до яких непередбачуваних наслідків призведе користування цією машиною часу. Чи зможуть герої уникнути небезпеки та змінити все?

"Детонатор": дивіться трейлер фільму онлайн

"Паранормальне явище" (2007)

Бюджет: 15 000 доларів

Касові збори: понад 193 мільйони доларів

Молода пара переїжджає в новий будинок. Одного дня Міка й Кеті стають свідками дивних явищ, які відбуваються в оселі. Закохані встановлюють камери спостереження, щоб зрозуміти, що відбувається вночі, поки вони сплять. Аж раптом починається те, що неможливо пояснити з раціонального погляду. Тепер парі доведеться боротися за власне життя.

"Паранормальне явище": дивіться трейлер фільму онлайн

"Клерки" (1994)

Бюджет: 27 000 доларів

Касові збори: понад 3 мільйони доларів

У центрі сюжету – Данте і Рендал, продавці, які працюють в сусідніх магазинах і дружать зі школи. Вони обговорюють життя, клієнтів і проблеми молоді 90-х, постійно потрапляючи в абсурдні ситуації. Данте має серйозні проблеми в особистому житті та ніяк не може визначитися, з ким йому варто будувати стосунки. Водночас Рендал постійно лякає своїх покупців.

"Клерки": дивіться трейлер фільму онлайн

Ці стрічки вкотре доводять, що головне в кіно – не гроші, а ідея, яка здатна заполонити серця мільйонів. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом!