10 найгучніших серіалів на Netflix, які підкорили українців минулого тижня
Стрімінгова платформа Netflix оновила список серіалів, які найбільше захопили українську аудиторію минулого тижня. Цього разу глядачі віддали перевагу емоційним костюмованим драмам, підлітковим ромкомам і заплутаним трилерам із несподіваними розв'язками.
24 Канал розповідає більше про найпопулярніші серіали Netflix в Україні, які перебувають на піку обговорень.
"Моя блискуча кар'єра", 1 сезон
Юна та амбітна дівчина Сибілла зростає у провінційній австралійській глибинці на зламі XIX і XX століть та понад усе мріє про власну творчу свободу і письменництво. Однак суворе патріархальне суспільство й родина тиснуть на неї, вимагаючи вигідного шлюбу заради фінансового порятунку сім'ї. Зрештою вона кидає сміливий виклик консервативним традиціям і вирушає за своєю мрією.
"Моя блискуча кар'єра": дивіться трейлер серіалу онлайн
"Моє життя з Волтерами", 3 сезон
Після раптової та трагічної втрати всієї родини в автокатастрофі старшокласниця Джекі вимушено залишає своє звичне життя. Дівчина переїжджає до провінційного містечка в Колорадо, де поселяється разом з опікункою та її синами. Адаптація до нового побуту швидко відходить на другий план, адже між Джекі та двома несхожими братами спалахує складний любовний трикутник.
"Моє життя з Волтерами", 3 сезон: дивіться трейлер серіалу онлайн
"Теракт над Локербі"
Драматичний мінісеріал відтворює хроніку однієї з найгучніших авіаційних катастроф в історії, коли в небі над Шотландією вибухнув пасажирський літак. Сюжет зосереджується на детальному міжнародному розслідуванні спецслужб, які крок за кроком збирають фрагменти лайнера та шукають винних у масовій загибелі невинних людей.
"Теракт над Локербі": дивіться трейлер серіалу онлайн
"Рікі Джервейс: Вуличні коти", 1 сезон
Дотепний іронічний мультсеріал розповідає про банду вуличних чотирилапих, які борються за виживання та контролюють міські квартали. Головні пухнасті бешкетники постійно потрапляють у курйозні халепи, знаходять незвичні способи добути їжу та глузують з наївних людей навколо.
"Рікі Джервейс: Вуличні коти": дивіться трейлер серіалу онлайн
"Я тебе відшукаю"
Девід відбуває довічне ув'язнення за вбивство свого сина, але насправді він цього не робив. Через деякий час чоловік отримує фотографію і раптово впізнає на ній свого вже дорослішого хлопчика. Зрозумівши, що дитина жива, Девід наважується на ризиковану втечу з-під варти та розпочинає власне небезпечне розслідування.
"Я тебе відшукаю": дивіться трейлер серіалу онлайн
Серед інших серіалів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:
- "Моурінью", 1 сезон
- "Моє життя з Волтерами", 1 сезон
- "Розмови з вбивцею: Записи Чарльза Менсона", 1 сезон
- "Елітні сили", 1 сезон
- "1670", 3 сезон
Днями ми писали про фільми Netflix, які зараз найбільше дивляться у світі.