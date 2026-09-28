Кіно Що подивитись на Netflix 10 найгучніших серіалів на Netflix, які підкорили українців минулого тижня
28 вересня, 16:01
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10 найгучніших серіалів на Netflix, які підкорили українців минулого тижня

Влада Пономарьова

Стримінгова платформа Netflix оновила список серіалів, які найбільше захопили українську аудиторію минулого тижня. Цього разу глядачі віддали перевагу кримінальним драмам, трукрайм-серіалам і заплутаним трилерам з несподіваними розв'язками.

24 Канал розповідає більше про найпопулярніші серіали Netflix в Україні, які перебувають на піку обговорень.

"Джентльмени", 1-й та 2-й сезони

Рейтинг IMDb – 8,0

Сюжет розгортається навколо хлопця на ім'я Едді. Він успадкував велике майно від свого батька та дізнався, що його нова власність – найбільша ферма з вирощування конопель у Європі. Тепер Едді має докласти великих зусиль для розвитку бізнесу, навіть якщо це виходить за межі закону.

"Джентльмени": дивіться трейлер серіалу

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять фірмовий іронічний гумор Ґая Річі, елегантний візуальний стиль і переконливу хімію між Тео Джеймсом та Каєю Скоделаріо. Водночас оглядачі критикують стрічку за надмірну передбачуваність знайомих сюжетних тропів режисера та відчутний пріоритет форми над змістом.

"Чудовиська: Історія Ліззі Борден"

Рейтинг IMDb – 7,7

У серпні 1892 року тихе містечко Фолл-Рівер здригається від жорстокої розправи: заможного банкіра Ендрю Бордена та його дружину знаходять вбитими сокирою у власному будинку. Головною підозрюваною у кривавому подвійному вбивстві стає 32-річна донька загиблого, вчителька недільної школи Ліззі.

"Чудовиська: Історія Ліззі Борден": дивіться трейлер серіалу

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають блискуче втілення суперечливого жіночого образу Ліззі Борден. Водночас критикам не сподобалося трактування реальних фактів, через які межа між правдою та вигадкою часом розмивається.

"Досконала брехня", 1-й сезон

Рейтинг IMDb – 6,6

Карен разом із родиною переїжджає до престижного нідерландського містечка Берген та швидко входить до місцевого кола заможних сусідів. Нові знайомі проводять дні на розкішних вечірках і вечерях, однак ця ідилія вмить руйнується після нічної пожежі, у якій гине їхній спільний приятель Еверт. Карен відмовляється вірити у версію про фатальний нещасний випадок і починає власне розслідування.

"Досконала брехня": дивіться трейлер серіалу онлайн

Серед інших серіалів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:

  • "Стернова";
  • "Лялька";
  • "Таксі для опера";
  • "Відважна дівчина";
  • "Ляльковий будиночок Габбі";
  • "Ціна краси".

А якщо ви не знаєте, що ще можна подивитися на стримінговій платформі, раніше ми розповідали про серіали Netflix, які стали світовими феноменами.

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