Топ популярних серіалів, які можна подивитись ще раз і не знудьгувати

Іноді на пошук серіалу йде більше часу, ніж на сам перегляд. Один надто романтичний, другий починається цікаво лише після четвертої серії, а третій Netflix рекомендує настільки наполегливо, що вже хочеться дивитися щось принципово інше.

Тому ось три перевірені серіали різних жанрів від 24 Каналу: містика з ностальгією за 80-ми, релігійний хорор і Marvel, де навіть час втомився розбиратися, що відбувається.

"Дивні дива"

Жанр: фантастика, містика, хорор, драма

IMDb: 8,6

У маленькому американському містечку Гокінс зникає хлопчик, з'являється загадкова дівчинка Одинадцять, а десь поруч відкривається прохід у світ, куди точно не варто ходити без ліхтарика. Далі – секретні експерименти, монстри, дружба і така кількість проблем у підлітків, що звичайна контрольна з математики вже виглядає відпочинком.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes серіал має 90% позитивних рецензій у середньому, а перший сезон – аж 97%. Критики особливо хвалили атмосферу 1980-х, акторський склад і баланс між хорором та історією дорослішання.

"Дивні дива": дивитись трейлер

"Опівнічна меса"

Жанр: психологічний хорор, містика, драма

IMDb: 7,7

На маленький ізольований острів приїжджає молодий харизматичний священник. Після його появи починають відбуватися справжні "дива" – люди одужують, парафія оживає, віра міцнішає. Загалом усе чудово, доки не стає зрозуміло, що за деякі чудеса краще взагалі не питати про ціну.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дає мінісеріалу 87%. Критики називають його повільним, але доволі сильним для роздумів про віру, горе та фанатизм, який поступово перетворюється на справжній кошмар.

"Опівнічна меса": дивитись трейлер

"Локі"

Жанр: фантастика, пригоди, екшн

IMDb: 8,2

Після подій «Месників: Завершення» Локі примудряється знову створити проблему – цього разу буквально з часом. Він потрапляє до Управління часовими змінами, де з'ясовує, що всесвіт значно заплутаніший, ніж навіть він думав.

Що кажуть критики: перший сезон отримав 92% на Rotten Tomatoes, а весь серіал – 87%. Оглядачам особливо сподобалося, що Marvel нарешті дала Локі можливість бути не просто красивим лиходієм із проблемами в родині, а повноцінним головним героєм.

"Локі": дивитись трейлер

Маємо для вас ще й містичні серіали – те, що треба дощового осіннього вечора.