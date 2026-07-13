Від цих трьох серіалів зараз божеволіє весь інтернет: добірка, яку не можна пропустити

Якщо алгоритми стримінгів уже втретє пропонують вам передивитися "Офіс", а друзі вперто кажуть: "Та ввімкни вже хоч щось нове", – це знак. Цього тижня в центрі уваги опинилися серіали, де є все: помста, сімейні війни та загадкові злочини.

24 канал зібав для вам трійку захоплюючих серіалів, які ви просто маєте побачити вже зараз.

"Мис Страху"

Злочинці, як відомо, бувають різні. Але Макс Кейді належить до тих, хто після виходу з в'язниці не думає про нове життя, а складає список людей, яким хоче його зіпсувати.

Головними мішенями стає родина Боуденів – адвокати, яких він вважає винними у своєму ув'язненні. Далі все за класикою хорошого психологічного трилера: переслідування, страх і план помсти, який стає дедалі небезпечнішим.

"Мис Страху": дивитись трейлер

"Ранчо Даттонів"

Даттони вирішили почати все спочатку. Купили ранчо, перевезли сім'ю, мріяли про спокійне фермерське життя.

На жаль, вони забули уточнити одну дрібницю – місцеві зовсім не люблять чужинців.

Замість ідилії герої отримують боротьбу за землю, відкриті конфлікти й війну з людьми, які давно вирішили, що саме вони встановлюють правила.

"Ранчо Даттонів": дивитись трейлер

"Я тебе відшукаю"

Коли тебе засудили за вбивство власного сина, а потім раптом з'являється шанс дізнатися, що він може бути живим, сидіти склавши руки вже якось не виходить.

Саме так починається історія Девіда Берроуза, який готовий ризикнути всім, аби дізнатися правду.

"Я тебе відшукаю": дивитись трейлер

Маємо для вас ще одну добірку серіалів на вечір, які ви можете подивитись за вихідні.



