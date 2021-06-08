Ексклюзивно: нові кадри екшн-комедії "Пороховий коктейль"

Пресслужба фільму "Вольга Україна" представила редакції Кіно 24 ексклюзивні нові кадри екшн-комедії "Пороховий коктейль", режисером якої став ізраїльський режисер Навот Папушадо. Прем’єра стрічки відбудеться в українських кінотеатрах 15 липня 2021 року.
Сюжет фільму "Пороховий коктейль"
Головна героїня на ім'я Сем завжди була в центрі кримінального світу: її мама, Скарлетт, була успішним кілером, яка працювала на загадкову фірму. 15 років тому після невдалої справи вона залишає свою дочку-підлітка на піклування Нейтана і забирається трохи далі, щоб не бути загрозою для життя дочки.
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Втім, Сем – вже не дитина, хоч і досі п'є улюблений Мілкшейк. Вона йде по стопах матері-утікачки й стає першокласною вбивцею, що також працює на фірму. Але після того, як Сем кілька разів "коригує" початкові плани свого роботодавця – дівчина залишається без захисту і тепер змушена рятуватися всіма доступними їй засобами.
Карен Гіллан у фільмі "Пороховий коктейль" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"
Однак, скільки б тобі не було років, ти все одно маєш потребу в мамі. А ще: готова підтримувати зв’язок із маминими подругами – загадковими бібліотекарями, які готові допомогти не тільки духовно, а й зброєю та власними кілерськими секретами.
Бібліотекарі у фільмі "Пороховий коктейль" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"
Акторський склад фільму "Пороховий коктейль"
Головні ролі у фільмі зіграли – Карен Гіллан, відома в першу чергу за двома знаковим франшизам "Месники" та "Джуманджі" та Ліна Хіді – зірка "Гри престолів".
Пол Джаматті й Карен Гіллан у фільмі "Пороховий коктейль" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"
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Ключові ролі в "Пороховому коктейлі" дісталися номінанту на премію Оскар Полу Джаматті та юній акторці Хлої Коулман, яка стала популярною завдяки шоу "Велика маленька брехня" та комедії "Мій шпигун".
Хлої Коулман у фільмі "Пороховий коктейль" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"
Також у фільмі зіграли й інші голлівудські зірки:
- Анджела Бассетт – номінантка на премію Оскар, останнім часом все частіше з'являється в блокбастерах, зокрема в "Чорній пантері” та "Місії нездійсненній: Фоллаут";
- Мішель Єо – зірка "Тигр підкрадається, дракон ховається" та "Шалено багатих азіатів";
- Карла Гуджино, відома по франшизі “Діти шпигунів” та "Вартові" Зака Снайдера.
"Пороховий коктейль" 2021: дивіться трейлер онлайн