Кінокритик New York Times про екшн-комедію "Пороховий коктейль". Запрошення від Карен Гіллан

На широкі екрани виходить прем'єра екшн-комедії "Пороховий коктейль" з Карен Гіллан та Ліною Хіді. В українських кінотеатрах фільм Gunpowder milkshake стане доступним до перегляду з 15 липня 2021 року.

Зовсім скоро українці побачать фільм "Пороховий коктейль" у кінотеатрах. В екшн-комедії зібрали гарячу суміш жіночого складу акторів: Карен Гіллан, Ліна Хіді, Мішель Єо, Анжела Бассет на одній сцені проти російської мафії.

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Головна акторка фільму запросила на прем'єру "Порохового коктейлю"

Карен Гіллан записала відео, де запрошує українців на прем'єру свого нового фільму.

Я дуже рада запросити вас побачити його. Цей фільм з великою любов'ю створила неймовірна група кіномитців. Сподіваюся, що вам сподобається!,

– сказала Карен Гіллан у відео.

Карен Гіллан запросила українців на прем'єру "Порохового коктейлю": дивіться відео

Критик New York Times про "Пороховий коктейль"

Калум Марш запевнив, що після перегляду фільму в нього склалось двояке враження про головну героїню – Сем, котру зіграла Карен Гіллан. Його більше захопила гра Мішель Єо, яка веде кулачний бій з російським мафіозі, і в результаті душить його до смерті довгим сталевим ланцюгом. На його думку, це найцікавіше, що сталось у фільмі, адже Єо – одна з унікальних екранних майстрів бойових мистецтв всіх часів, і їй зараз 58 років. Їй рідко випадає можливість побити поганих хлопців, але Папушадо (режисер "Пороховго коктейлю" дозволяє їй влаштовувати бійню разом з великою Анжелою Бассетт, яка володіє парою молотків з кігтями, і за це ми можемо бути йому вдячні.

Мені б хотілося подивитися цілий фільм про Йео і Бассетт, які грають бібліотекарів-вбивць, котрі керують простором, яке служить одночасно притулком та арсеналом для інших людей цієї професії, – підкреслив критик New York Times.



Бібліотекарі у фільмі "Пороховий коктейль" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"

Також автор підкреслив, що у фільмі режисер надав перевагу яскравим стилістичним прийомам: –

уповільнені рухи предметів та прийоми в боях;

зйомки з розділеними діоптріями (якщо їх використовувати зі смаком, запевняє журналіст, можуть зробити сюжет ще більш захоплюючим, як у фільмах Брайана Де Пальми)

Але яскравість Папушадо, за словами Калума Марша, здається зухвалою, так ніби він просто дуже старається зробити, щоб кожен образ здавався крутим. Хоча це може гарантувати фільму довгу загробне життя в твітері завдяки гіфкам та скриншотам, це не робить фільм особливим або витонченим.

"Пороховий коктейль" 2021: дивіться трейлер фільму