Названо один з найкращих документальних фільмів 2024 року: що це за стрічка

"Порцелянова війна" — один з найкращих документальних фільмів 2024 року за версією Deadline. Ця спільна американсько-українсько-австралійська робота розповідає про життя художників-керамістів у Харкові на початку російського вторгнення 2022 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Deadline. Над фільмом працювали режисери Брендан Белломо та Слава Леонтьєв, які змогли передати глибину та емоційність цієї історії, що вражає своєю силою та щирістю.

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Що відомо про фільм "Порцелянова війна"

Фільм розповідає історію трьох українських художників: Слави Леонтьєва, його дружини Ані Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова, які залишилися в Харкові, коли місто з першого дня повномасштабного вторгнення опинилося під постійними ракетними обстрілами. Вони, як і багато інших, стали свідками жахливих руйнувань та страждань, але не зламалися, а навпаки – вирішили боротися.

"Порцелянова війна": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм показує, як ці митці, які залишилися у рідному місті, борються з ворогом не тільки зі зброєю (Слава Леонтьєв був військовим), але й через мистецтво. Вони почали створювати порцелянові вироби, що стали символом незламності та опору. Окрім цього, художники прикрашали зруйновані будинки своїми творами, надаючи тим самим вулицям та кварталам міста частку краси та надії в умовах війни.

Фільм передає потужний меседж про те, як культура і творчість можуть стати формою боротьби та відновлення навіть у найтемніші часи, коли здається, що все втрачено.