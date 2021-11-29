"Посивів за один день": Бенедикт Камбербетч вразив своїм образом у "Котячих світах Луїса Вейна"
Джерело:фейсбук Geek Journal
Бенедикт Камбербетч підійшов до роботи над роллю з максимальною серйозністю. У мережі показали фото, як він перевтілився до невпізнання. Шанувальники високо оцінили роботу гримерів, а Бенедикта вважають неймовірним актором.
Ба більше, творець фільму Вілл Шарп розповів, що актор по кілька годин на день тренувався з учителем, аби переконливо працювати у кадрі використовуючи різноманітні техніки малювання.
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Бенедикт Камбербетч у фільмі "Котячі світи Луїса Вейна" / Фото з фейсбуку Geek Journal
Реакція мережі
- "Гримери – справжні чарівники!";
- "Фільм просто неймовірний";
- "Грим завжди куди краще графіки. Бенедикт – красень";
- "Камбербетч – неймовірний актор, але цей фільм аж занадто сумний";
- "Фільм чудовий";
- "Який важкий фільм";
- "Посивів за один день";
- "Дуже файний фільм!";
- "Чудовий фільм, неймовірний актор";
- "Бенедикт, що приховує біль";
- "Як швидко летить час, я ще пам'ятаю його молодим";
- "Фільм дуже емоційний".
Бенедикт Камбербетч про свою роль у фільмі
Сам же актор з особливим трепетом згадує свою участь у знімальному процесі, роботі над роллю, а також про свого героя.
Луїс Вейн був надзвичайно талановитим, а своїм ексцентризмом він осяював увесь світ. Його любили й шанували кілька поколінь, але згодом про нього забули, не в останню чергу через те, що він не займався самопрезентацією – його просто не цікавили такі речі,
– поділився Камбербетч.
За словами актора, справедливість все ж взяла верх – шанувальники згадали про нього ще за життя. "Хочеться вірити, що наш фільм продовжить цю традицію і розповість ще більшій кількості людей про багатогранного художника", – доповнив він.
"Котячі світи Луїса Вейна": сюжет
Історична драма "Котячі світи Луїса Вейна" присвячена життю видатного британського художника Луїса Вейн, який жив у Лондоні у 1860 – 1939 роках та ріс старшою дитиною у родині, де у нього було п'ять сестер, жодна з яких не вийшла заміж. Щоб прогодувати усіх, він багато працював, ілюстрував сотні книг для дітей. Листівки з малюнками Уейна стали популярними. Останні роки художник страждав від шизофренії. Зміна стилю його робіт з часом досліджується в підручниках з психіатрії.
Український трейлер фільму "Котячі світи Луїса Уейна": дивіться відео