"Посивів за один день": Бенедикт Камбербетч вразив своїм образом у "Котячих світах Луїса Вейна"

Бенедикт Камбербетч підійшов до роботи над роллю з максимальною серйозністю. У мережі показали фото, як він перевтілився до невпізнання. Шанувальники високо оцінили роботу гримерів, а Бенедикта вважають неймовірним актором.

Ба більше, творець фільму Вілл Шарп розповів, що актор по кілька годин на день тренувався з учителем, аби переконливо працювати у кадрі використовуючи різноманітні техніки малювання.

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Бенедикт Камбербетч у фільмі "Котячі світи Луїса Вейна" / Фото з фейсбуку Geek Journal

Реакція мережі

"Гримери – справжні чарівники!";

"Фільм просто неймовірний";

"Грим завжди куди краще графіки. Бенедикт – красень";

"Камбербетч – неймовірний актор, але цей фільм аж занадто сумний";

"Фільм чудовий";

"Який важкий фільм";

"Посивів за один день";

"Дуже файний фільм!";

"Чудовий фільм, неймовірний актор";

"Бенедикт, що приховує біль";

"Як швидко летить час, я ще пам'ятаю його молодим";

"Фільм дуже емоційний".

Бенедикт Камбербетч про свою роль у фільмі

Сам же актор з особливим трепетом згадує свою участь у знімальному процесі, роботі над роллю, а також про свого героя.

Луїс Вейн був надзвичайно талановитим, а своїм ексцентризмом він осяював увесь світ. Його любили й шанували кілька поколінь, але згодом про нього забули, не в останню чергу через те, що він не займався самопрезентацією – його просто не цікавили такі речі,

– поділився Камбербетч.

За словами актора, справедливість все ж взяла верх – шанувальники згадали про нього ще за життя. "Хочеться вірити, що наш фільм продовжить цю традицію і розповість ще більшій кількості людей про багатогранного художника", – доповнив він.

"Котячі світи Луїса Вейна": сюжет

Історична драма "Котячі світи Луїса Вейна" присвячена життю видатного британського художника Луїса Вейн, який жив у Лондоні у 1860 – 1939 роках та ріс старшою дитиною у родині, де у нього було п'ять сестер, жодна з яких не вийшла заміж. Щоб прогодувати усіх, він багато працював, ілюстрував сотні книг для дітей. Листівки з малюнками Уейна стали популярними. Останні роки художник страждав від шизофренії. Зміна стилю його робіт з часом досліджується в підручниках з психіатрії.

Український трейлер фільму "Котячі світи Луїса Уейна": дивіться відео