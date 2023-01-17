Відбив три страшні атаки вагнерівців, – Потап розповів деталі смерті Олега Бобало-Яремчука

21 грудня стало відомо про загибель під Бахмутом українського режисера та захисника Олега Бобало-Яремчука. Його друг Олексій Потапенко згадав про колегу та повідомив деталі його смерті на війні.

До 24 лютого Олег Бобало-Яремчук не був військовим, однак, коли почалася повномасштабна війна, взяв до рук зброю і пішов захищати Україну. Спершу він записав до у ТРО, а згодом вступив до лав ЗСУ.

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Потап повідомив деталі смерті режисера Олега Бобало-Яремчука

Навіть на війні він продовжував займатися улюбленою справою – знімати історії. Про це у своєму інстаграмі повідомив Олексій Потапенко.

Так вийшло, що це його остання робота. Кліщіївка… 9 км від Бахмута. Він міг не йти, а лишитись на базі… Він був артилеристом, але добровільно пішов піхотинцем, бо не вистачало людей, а треба було рятувати хлопців. Він відбив три страшні атаки не чмобіків та зеків, а професійних вбивць – вагнерівців. Він врятував життя, вже й не знаю скільком, нашим хлопцям,

– написав Потап.

І продовжив: "Але на горі вирішили, що там він буде більш потрібний… Осколкове поранення несумісне з життям…Ніч з 19 на 20 грудня 2022 року".

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Нагадаємо, про смерть Олег Бобало-Яремчука повідомила його дружина Анна Яремчук-Бобало. Він був режисером телефільмів, телепрограм та рекламних роликів. У 2012 році отримав грант Президента України як молодому діячу в галузі кінематографії для виробництва ігрового короткометражного фільму "Структура кави або "Абзац" у розмірі 400 тисяч гривень. Стрічка вийшла за мотивами оповідань Богдана Жолдака у 2013 році.