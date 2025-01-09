Найновіша українська комедія приголомшила касовими зборами у перший тиждень: яку суму зібрали

Фільм "Потяг у 31 грудня" став лідером українського прокату на першому тижні нового року, зібравши рекордний бокс-офіс серед фільмів українського виробництва, що вийшли у 2024 році. Комедія, яка отримала теплий відгук від глядачів, продовжує демонструвати чудові результати в українських кінотеатрах.

Загальні збори фільму на сьогодні склали 28 863 773 грн, а кількість проданих квитків перевищила 167 000, що є приголомшливим досягненням для української кінематографії. Особливо потужним є результат фільму за підсумками допрем'єрного тижня, коли бокс-офіс становив 11 834 659 грн.

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Що відомо про успіх нової української комедії "Потяг у 31 грудня"

Під час першого офіційного вікенду, що стартував 1 січня 2025 року, фільм зібрав 17 029 114 грн, реалізувавши 100 924 квитки, і обійшов такі масштабні прем’єри, як готичний хорор "Носферату", комедію "Донька мого терапевта" та анімаційний блокбастер "Каяра". "Потяг у 31 грудня" також показав один із найкращих результатів касових зборів першого вікенду серед українських фільмів, які вийшли в прокат у 2024 році.



Фільм "Потяг у 31 грудня" / Кадр із фільму

Комедія продемонструвала високий інтерес та схвальні відгуки серед критиків і глядачів у соцмережах:

"Фільм супер, у цей тяжкий час ви як краплинка радості",

"Добрий український фільм, сентиментальний, трохи наївний!",

"Фільм, який змусив мене плакати, сміятися, знову плакати й знову сміятися",

"Дуже добрий і з прекрасним акторським складом",

"Якщо ви шукаєте вайб старих новорічних мюзиклів, то це прям воно",

"Будь-які комедії, як ліки. Вона про нас, про сьогодення…"

Що відомо про фільм "Потяг у 31 грудня"

Це мав бути звичайний рейс напередодні Нового року. Саме так думав Микола Іванович – провідник вагона. Але доля розпорядилася по-іншому. Цього особливого дня з Києва до Львова вирушили пасажири, й в одному вагоні опинилися такі різні, несхожі між собою люди, які ще не знають, як випадок незабаром об'єднає всіх.

"Потяг у 31 грудня": дивіться онлайн трейлер фільму

Замість омріяного спокою провідник намагається розрядити напругу, але навіть персонал вагона-ресторану додає перцю та хаосу. Здається, поїзд відчув це напруження та зупинився… у безлюдному полі. У цій екстремальній ситуації пасажири виявляють свої найкращі риси, адже світло всередині кожного сильніше за будь-яку темряву. Зблизившись, випадкові попутники з великим задоволенням беруться втілювати мрії одне одного.

Не пропустіть головну комедію року на екранах вашого міста – "Потяг у 31 грудня" вже в кінотеатрах!