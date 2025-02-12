Ще одна блискуча українська комедія вийшла на Netflix: про яку стрічку йдеться

Хоча новорічні свята вже минули, це не означає, що ми повинні забути про святковий настрій і веселі комедії. Навпаки, немає жодних обмежень для того, щоб продовжити перегляд улюблених фільмів навіть після свят.

І особливо приємно, коли ці фільми стають доступними на зручних стримінгових платформах, таких як Netflix. Тепер українська новорічна комедія "Потяг у 31 грудня" доступна онлайн, що дає чудову можливість насолодитися атмосферою свят ще довше.

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Фільм "Потяг у 31 грудня" вийшов на Netflix: про що сюжет стрічки

Легендарний потяг "Укрзалізниці", який служив багато років, виконуватиме свій останній рейс перед списанням. 31 грудня він повинен прибути на київський вокзал, де його відправлять на запасну колію. Це буде остання подорож для провідника Миколи Івановича, який після цього рейсу йде на пенсію. Для нього ця поїздка є особливою, і він сподівається провести її спокійно, адже зазвичай рейс 31 грудня проходить без пасажирів – тихо і без особливих подій.

Але цього разу все йде не за планом. Рейс, який зазвичай був порожнім, набирає чимало пасажирів, кожен з яких має свою цікаву історію та причину поїздки до Києва. Це несподівано змінює звичний хід подій, і тепер у вагоні цього поїзда можна зустріти дуже різних українців, кожен з яких стає частиною цієї незвичайної подорожі.

"Потяг у 31 грудня": дивіться онлайн трейлер фільму

Але на шляху трапляється непередбачене: потяг застрягає на півдорозі, і тепер усі пасажири опиняються в ситуації, яку важко передбачити. Чи доведеться святкувати Новий рік серед поля, далеко від цивілізації, чи зможе потяг продовжити подорож, і що чекає на пасажирів – усе це залишатиметься загадковим до останнього моменту. Ця подорож стає не просто шляхом до Києва, а справжнім випробуванням для всіх, хто на борту.