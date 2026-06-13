Від Боклана до Рудинського: хто зіграв у найромантичнішому українському фільмі літа

Уже 20 серпня 2026 року в українських кінотеатрах відбудеться прем'єра особливого фільму. "Потяг "Червона рута"" вийде на великі екрани до 35-ї річниці Незалежності України.

Найочікуваніший потяг року уже наближається до свого перону. А тим часом у матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо, хто виконав головні ролі, яких українських акторів ми побачимо на екрані та які камео з'являться у стрічці.

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Які актори зіграють у довгоочікуваному фільмі "Потяг "Червона рута""?

Олександр Рудинський

Уже ні для кого не секрет, що саме Олександр Рудинський виконає головну роль у фільмі "Потяг "Червона рута"". І це чудова новина, адже Заслужений артист України та лауреат премії BAFTA є одним із найталановитіших акторів молодого покоління.

Справжня гордість українського кінематографа вкотре потішить глядачів своєю майстерною акторською грою та неповторною харизмою.



Олександр Рудинський у фільмі "Потяг "Червона рута"" / Фото Пресслужба

Олександр Рудинський зіграв у таких проєктах, як "Перші ластівки", "Носоріг", "Перші дні", "Декамерон", "Агентство", "Камінь, ножиці, папір", "Ховаючи колишню", "Повернення", "Тиха Нава" та багатьох інших українських і міжнародних стрічках.

Крім того, актор добре відомий своєю театральною діяльністю. Серед вистав за його участю – "Макбет", "Тартюф", "Калігула", "Украдене щастя" та багато інших.

Тож роль у фільмі "Потяг "Червона рута"" стане ще одним вагомим доповненням до його творчого доробку та фільмографії.

Станіслав Боклан

Легендарний український актор, народний артист України Станіслав Боклан стане одним із акторів фільму "Потяг "Червона рута"".

Глядачам він відомий завдяки сотням ролей у фільмах, серіалах і на театральній сцені. Серед його нещодавніх робіт – "Потяг до Різдва", у якому він зіграв провідника Миколу Івановича, а також "Вартові Різдва", "Потяг у 31 грудня", "Крашанка" та інші проєкти.



Станіслав Боклан у фільмі "Потяг "Червона рута"" / Фото Пресслужба

Імовірно, у стрічці про легендарний потяг Боклан також виконає одну з ключових ролей.

Катерина Кузнецова

Ще однією окрасою фільму "Потяг "Червона рута"" стане українська акторка Катерина Кузнєцова.

Вона добре відома глядачам завдяки ролям у серіалі "Кохання та полум'я", а також у фільмах "Ну мам!", "Випробувальний термін", "Вартові Різдва", "Потяг у 31 грудня", "Моє кіно" та багатьох інших проєктах. Наразі достеменно невідомо, яку саме роль виконає акторка у стрічці "Потяг "Червона рута"".

Утім, її участь у проєкті безперечно стане однією з його переваг та приверне додаткову увагу глядачів.



Катерина Кузнєцова у фільмі "Потяг "Червона рута"" / Фото Пресслужба

Крім того, у фільмі ви побачите таких українських акторів:

Лілію Ребрик,

Юрія Горбунова,

Анну Кузіну,

Романа Луцького,

В'ячеслава Довженка,

Катерину Варченко,

Ярослава Безкоровайного,

Кіру Саяпіну,

Михайла Хому,

Анастасію Іванюк,

Лесю Самаєву,

Дмитра Павка,

Ніколь Мацкул.

"Потяг "Червона рута"": дивіться онлайн трейлер фільму

Яскраві камео у фільмі "Потяг "Червона рута"": кого побачать глядачі?

Крім того, творці фільму "Потяг "Червона рута"" підготували для глядачів чимало приємних сюрпризів. У стрічці з'являться відомі українські артисти, музиканти та телеведучі, які виконають камео-ролі.

Серед них:

Олег Фагот Михайлюта (ТНМК),

Олександр Пономарьов,

Ірина Білик,

Наталія Могилевська,

The Maneken,

хор "Гомін",

Олександра Кучеренко,

Катерина Осадча,

Денис Бойко.

Така зіркова компанія обіцяє зробити фільм ще яскравішим.