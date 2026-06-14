Хор "Гомін" і не тільки: українські артисти знялися в новому українському фільмі

Уже 20 серпня в Україні відбудеться одна з найгучніших кінопрем'єр року. На великі екрани вийде фільм "Потяг "Червона рута"" – романтична комедія, яку варто переглянути всією родиною.

У матеріалі 24 Каналу ми розповімо, які сюрпризи підготували для глядачів творці стрічки. Адже в цьому кінопроєкті ви побачите чимало знайомих облич – і це будуть не лише професійні актори.

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Які українські артисти знялися у фільмі "Потяг "Червона рута""?

Прем'єра фільму "Потяг "Червона рута"" стане особливою подією одразу з кількох причин. По-перше, це один із найочікуваніших українських фільмів 2026 року. По-друге, його вихід приурочений до кількох важливих дат в українській культурі та історії: 55-річчя фільму-концерту "Червона рута", 56-річчя першого виконання легендарної пісні, а також 35-річчя Незалежності України.

"Потяг "Червона рута"": дивіться онлайн трейлер фільму

Тож не дивно, що творці стрічки підготували для глядачів особливі сюрпризи. Окрім популярних українських акторів, серед яких Олександр Рудинський, Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Анна Кузіна, Роман Луцький, В'ячеслав Довженко та багато інших, у фільмі з'являться й відомі українські зірки в камео-ролях.

Серед них:

Олег "Фагот" Михайлюта – український музикант, фронтмен гурту ТНМК;

– український музикант, фронтмен гурту ТНМК; Олександр Пономарьов – український співак, композитор, народний артист України;

– український співак, композитор, народний артист України; Ірина Білик – українська співачка, композиторка, народна артистка України;

– українська співачка, композиторка, народна артистка України; Наталія Могилевська – українська співачка, акторка, телеведуча, продюсерка, народна артистка України;

– українська співачка, акторка, телеведуча, продюсерка, народна артистка України; The Maneken (Євген Філатов) – український музикант, продюсер і автор проєкту The Maneken;

– український музикант, продюсер і автор проєкту The Maneken; хор "Гомін" – професійний хоровий колектив зі Львова;

– професійний хоровий колектив зі Львова; Олександра Кучеренко – журналістка, переможниця конкурсу "Міс Україна – 2016";

– журналістка, переможниця конкурсу "Міс Україна – 2016"; Катерина Осадча – українська журналістка та телеведуча програм "Світське життя" і "Голос країни";

– українська журналістка та телеведуча програм "Світське життя" і "Голос країни"; Денис Бойко – український футболіст, колишній воротар збірної України.

Хто створює фільм "Потяг "Червона рута""?

До роботи над фільмом "Потяг "Червона рута"" долучилося чимало професіоналів. Серед них – продюсери Зоя Сушенко та Юрій Горбунов, виконавча продюсерка Катерина Швець, супервізорка Ірина Костюк, режисер Олексій Ясаков, оператор Юрій Король, сценаристи Олексій Приходько, Ярослав Стень і Богдан Гациляк, музичний продюсер Євген Філатов, а також велика кількість партнерів.



Фільм "Потяг "Червона рута"" / Постер фільму

Сюжет зосереджується на історії легендарного потяга, легендарної пісні та нашої країни. Не обійдеться й без кохання. Звісно, це буде кохання з першого погляду, адже в потязі "Червона Рута" воно здається неминучим.

Хтось у цій історії знайде своє почуття, хтось зуміє його зберегти, а комусь вдасться зрозуміти, що справжнє щастя весь цей час було поруч.