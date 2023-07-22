Роздав би ті гроші військовим, – як Поворознюк відреагував на зйомки серіалу "Інгулець"
Олександр Поворознюк, президент "Інгульця", відреагував на новину про зйомки серіалу з робочою назвою "СМТ Інгулець" за 33 мільйони гривень. Там він виступає як прототип одного з головних героїв.
Сюжет "Інгульця" схожий на російський серіал "Жуки" і розповідатиме про двох айтішників – Максима та Данила, які ухиляються від армії та працюють на фермі. За 33 мільйони мають зняти 24 серії. Прем'єра серіалу запланована на грудень 2023 року.
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Поворознюк відреагував на зйомки серіалу "Інгулець"
"Хочу прокоментувати інформацію, яка заполонила всі простори інтернету. Люди платять мільйони за рекламу, за піар, а тут мене хтось хоче розпіарити на рівному місці. (...) Знову я отримую безкоштовну рекламу, знову інтернет тріщить про Поворознюка, а я не можу зрозуміти, що відбувається", – сказав Поворознюк.
Якби мені заплатили 33 мільйони, щоб я знімав якийсь фільм, то я ці гроші на другий день роздав би всім військовим, і впевнений, що війна закінчилася б раніше,
– наголосив він.
Поворознюк сказав, що зробив би це у будь-якому разі. "Навіть якби мене за це посадили до в'язниці. Але я про це не тільки не знаю, а навіть не знаю, звідки вітер дме", – підсумував Поворознюк.
Що відомо про серіал "Інгулець"
- Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" кілька місяців тому оголосила про мистецький конкурс, на який було подано 123 заявки, переможцями стали 53 з них. Серед них і компанія "Прототип Продакшн", керівником якої є Юрій Горбунов. Студія планує зняти 24-серійний серіал "СМТ Інгулець" за 33 мільйони гривень.
- Свою відповідь на критику серіалу вже записав Юрій Горбунов. Він наголосив, що "гумор зараз потрібен", до того ж новий український контент має сприяти боротьбі з Росією на інформаційному фронті.
- На виробництво серіалу також відреагував Ігор Кондратюк. За його словами, країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії. "Я звертаюсь публічно, бо я розумію, що ти не шантажем взяв ці гроші", – звернувся він до Горбунова.