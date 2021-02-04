Культова комедія "Поїздка в Америку" з Едді Мерфі повертається: новий трейлер 2 частини
Вийшов новий трейлер фільму "Поїздка в Америку 2", перша частина якого з'явилася на екранах ще у 1988 році. Головні ролі виконають ті самі актори.
Джерело: Deadline
33 роки тому комедія "Поїздка в Америку" мала шалені касові збори та отримала схвалення критиків. Тепер головні герої знову повернуться на екрани у знайомих амплуа.
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Сюжет фільму "Поїздка в Америку 2"
Нова комедійна пригода повертає нас до королівської країни Замунда, де Акіма (Едді Мерфі) назначили новим королем. Але згодом він дізнається, що в Америці у нього є син, про якого він ніколи не знав.
Тож разом зі своїм найкращим другом та відданим слугою Семмі (Арсеніо Холл) Акім вирушає назад до Нью-Йорка – туди, де все почалося.
Дата виходу:
Прем'єра фільму на Amazon Prime Video запланована на 5 березня 2021 року.
"Поїздка в Америку 2": дивіться трейлер
Акторський склад:
- Едді Мерфі;
- Арсеніо Гол;
- Джермейн Фаулер;
- Леслі Джонс;
- Шері Гідлі;
- Джон Амос;
- Трейсі Морган;
- Веслі Снайпс;
- Джеймс Ерл Джонс;
- Пол Бейтс;
- Луї Андерсон;
- Ванесса Белл Калловей Імані;
- Рік Росс;
- Номзамо Мбата;
- Гарсель Бове;
- Морган Фрімен;
- Давідо;
- Кі-Кі Лейн Міка;
- Лунелл Кемпбелл;
- Ротімі;
- Майкл Блексон.
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