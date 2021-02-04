Вийшов новий трейлер фільму "Поїздка в Америку 2", перша частина якого з'явилася на екранах ще у 1988 році. Головні ролі виконають ті самі актори.

Джерело: Deadline

33 роки тому комедія "Поїздка в Америку" мала шалені касові збори та отримала схвалення критиків. Тепер головні герої знову повернуться на екрани у знайомих амплуа.

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Сюжет фільму "Поїздка в Америку 2"

Нова комедійна пригода повертає нас до королівської країни Замунда, де Акіма (Едді Мерфі) назначили новим королем. Але згодом він дізнається, що в Америці у нього є син, про якого він ніколи не знав.

Тож разом зі своїм найкращим другом та відданим слугою Семмі (Арсеніо Холл) Акім вирушає назад до Нью-Йорка – туди, де все почалося.

Дата виходу:

Прем'єра фільму на Amazon Prime Video запланована на 5 березня 2021 року.

"Поїздка в Америку 2": дивіться трейлер

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