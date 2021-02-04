Вышел новый трейлер фильма "Поездка в Америку 2", первая часть которого появилась на экранах еще в 1988 году. Главные роли исполнят те же актеры.

Источник: Deadline

33 года тому назад комедия "Поездка в Америку" имела огромные кассовые сборы и получила одобрение критиков. Теперь главные герои вернутся на экраны в знакомых амплуа.

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Сюжет фильма "Поездка в Америку 2"

Новое комедийное приключение возвращает нас к королевской стране Замунда, где Акима (Эдди Мерфи) назначили новым королем. Но впоследствии он узнает, что в Америке у него есть сын, о котором он никогда не знал.

Поэтому вместе со своим лучшим другом и преданным слугой Сэмми (Арсенио Холл) Аким отправляется назад в Нью-Йорк – туда, где все началось.

Дата выхода:

Премьера фильма на Amazon Prime Video запланирована на 5 марта 2021 года.

"Поездка в Америку 2": смотрите трейлер

Актерский состав: