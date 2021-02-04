Культовая комедия "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи возвращается: новый трейлер 2 части
Вышел новый трейлер фильма "Поездка в Америку 2", первая часть которого появилась на экранах еще в 1988 году. Главные роли исполнят те же актеры.
Источник: Deadline
33 года тому назад комедия "Поездка в Америку" имела огромные кассовые сборы и получила одобрение критиков. Теперь главные герои вернутся на экраны в знакомых амплуа.
До теми Самые ожидаемые сериалы февраля, о которых уже говорит весь мир
Сюжет фильма "Поездка в Америку 2"
Новое комедийное приключение возвращает нас к королевской стране Замунда, где Акима (Эдди Мерфи) назначили новым королем. Но впоследствии он узнает, что в Америке у него есть сын, о котором он никогда не знал.
Поэтому вместе со своим лучшим другом и преданным слугой Сэмми (Арсенио Холл) Аким отправляется назад в Нью-Йорк – туда, где все началось.
Дата выхода:
Премьера фильма на Amazon Prime Video запланирована на 5 марта 2021 года.
"Поездка в Америку 2": смотрите трейлер
Актерский состав:
- Эдди Мерфи;
- Арсенио Холл;
- Джермейн Фаулер;
- Лесли Джонс;
- Шэри Хидли;
- Джон Амос;
- Трейси Морган;
- Снайпс;
- Джеймс Эрл Джонс;
- Пол Бэйтс;
- Луи Андерсон;
- Ванесса Белл Калловей Имани;
- Рик Росс;
- Номзамо Мбати;
- Гарсель Бове;
- Морган Фримен;
- Давид;
- Ки-Ки Лейн Мика;
- Лунелль Кэмпбелл;
- Ротими;
- Майкл Блэксон.
Поделиться новостью