Культова комедія "Поїздка в Америку" з Едді Мерфі повертається: новий трейлер 2 частини

Вийшов новий трейлер фільму "Поїздка в Америку 2", перша частина якого з'явилася на екранах ще у 1988 році. Головні ролі виконають ті самі актори.
Джерело: Deadline
33 роки тому комедія "Поїздка в Америку" мала шалені касові збори та отримала схвалення критиків. Тепер головні герої знову повернуться на екрани у знайомих амплуа.
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Нова комедійна пригода повертає нас до королівської країни Замунда, де Акіма (Едді Мерфі) назначили новим королем. Але згодом він дізнається, що в Америці у нього є син, про якого він ніколи не знав.
Тож разом зі своїм найкращим другом та відданим слугою Семмі (Арсеніо Холл) Акім вирушає назад до Нью-Йорка – туди, де все почалося.
Прем'єра фільму на Amazon Prime Video запланована на 5 березня 2021 року.
"Поїздка в Америку 2": дивіться трейлер