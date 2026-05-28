Як виглядають у реальному житті актори нового серіалу "Поза кампусом", який підкорює мережу
Останнім часом мережа просто не вщухає від обговорень нового американського серіалу "Поза кампусом". Прем'єра відбулася 13 травня 2026 року.
Захопливий сюжет, несподівані повороти та чудова акторська гра – рецепт того, як підкорити глядачів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто зіграв ключові ролі в серіалі "Поза кампусом" і як ці актори виглядають у реальному житті.
Як у реальному житті виглядають актори серіалу "Поза кампусом"?
Елла Брайт – Ганна Веллс
Елла Брайт виконала головну роль у серіалі "Поза кампусом". Вона втілила героїню, на ім'я Ганна Веллс – студентку, яка має труднощі в особистому житті та фінансах, але водночас захоплюється музикою і мріє стати композиторкою кіно.
У реальному житті Елла Брайт – 19-річна британська акторка американського походження. Свою кар'єру вона розпочала ще в дитинстві та здобула визнання завдяки участі в низці проєктів і престижних нагород. Саме її талант допоміг їй отримати головну роль у "Поза кампусом".
Белмонт Камелі – Ґаррет Ґрем
Белмонт Камелі зіграв у серіалі "Поза кампусом" роль Ґаррета Ґрема – харизматичного хокеїста, який випадково з'являється в житті Ганни та докорінно змінює її світ.
У реальному житті це 28-річний американський актор, якого ви можете знати за роллю в перезапуску серіалу "Врятовані дзвінком". Ось як виглядає цей харизматичний актор поза екраном:
Міка Абдала – Еллі Гейс
Міка Абдала підкорила серця мільйонів глядачів у серіалі "Поза кампусом". Вона зіграла роль Еллі Гейс – найкращої подруги головної героїні, яка завжди підтримує її в будь-які моменти.
У реальному житті Міка – американська акторка, якій 26 років. Вона здобула популярність завдяки ролі Маккейли МакАлістер у серіалі "Проєкт МС".
Які ще актори зіграли у серіалі "Поза кампусом"?
Серіал "Поза кампусом" зібрав чудовий акторський склад. Тому окрім вищезгаданих зірок ви також побачите такі відомі обличчя:
- Стівен Кейлін – Дін Ді Лорентіс
- Джош Г'юстон – Джастін Кол
- Антоніо Чипріано – Джон Логан
- Джейлен Томас Брукс – Джон Такер
До речі, видання Deadline повідомило, що серіал уже продовжили на другий сезон.