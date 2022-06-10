Права на "Каву з кардамоном" придбав один із найбільших виробників фільмів та серіалів у світі
Джерело:фейсбук серіалу "Кава з кардамоном"
Права на міжнародну дистрибуцію українського серіалу "Кава з кардамоном" придбала німецька кінокомпанія Beta Film. Сюжет картини ґрунтується на романі Наталії Гурницької "Мелодія кави в тональності кардамону".
Про що розповідає серіал
"Кава з кардамоном" – 10-серійна захоплива та пристрасна історія про грішні почуття одруженого польського шляхтича Адама та юної української сироти Анни. Це все відбувається на тлі революції 1848–1849 років – "Весни народів".
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Локації зйомок
Серіал знімали у дивовижних місцях України, у містах та селах. У фейсбуці СТБ повідомив, що команда дуже серйозно поставилася до локацій.
Кожна з них неповторна та чудово передає дух 19 століття,
– зазначив канал.
Локації зйомок "Кави з кардамоном" / Фото з фейсбуку СТБ
Акторський склад
Головні ролі в історичній драмі зіграли українська акторка театру і кіно Олена Лавренюк та польський актор Павел Делонг. Окрім них, зірковий склад поповнили:
- Тарас Цимбалюк;
- Анна Чесляк;
- Олег Стальчук;
- Леся Самаєва;
- Софія Бровко;
- Анастасія Остреїнова та інші.
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Коментарі Beta Film та Starlight Media щодо покупки прав
Вероніка Ковакова, виконавча віцепрезидентка Beta Film з міжнародних продажів у Східній Європі та Туреччині, зазначила, що у Beta Film твердо вірять в якість продуктів і таланти Центральної та Східної Європи.
"Кава з кардамоном", за її словами, – ідеальний приклад значущості локальної історії, талановитих креативників і відмінної виробничої якості: "Для мене було честю представити світові цю епічну класичну драму на NEM Dubrovnik".
Наталя Геровська, директорка департаменту з монетизації контенту Starlight Media, поділилася: "Угода з компанією Beta Film стала для нас ще одним кроком до інтеграції з європейським ринком і знаком якості нашого контенту. Спільно з Beta Film ми зробимо все можливе, щоб красива історія кохання знайшла нових глядачів у багатьох країнах світу та змогла підкорити їхні серця".
Ася Батаєва-Докаленко, керівниця відділу міжнародних продажів й копродукції Starlight Media, також поділилася, що всі творча команда рада розпочати партнерство з компанією Beta Film, яка має потужний досвід й експертизу в дистрибуції контенту.
Ми віримо, що завдяки нашій співпраці широке коло глядачів у всьому світі зможе, побачивши цю захопливу драму, глибше познайомитись з історією України, нашою неповторною культурою, цікавими героями та творчими командами, які виготовляють насправді унікальний контент,
– доповнила Ася.
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"Каву з кардамоном" придбала німецька кінокомпанія Beta Film / Фото з фейсбуку серіалу
Що треба знати про Beta Film? Як повідомила пресслужба серіалу "Кава з кардамоном", Beta Film – це один з найбільших виробників фільмів, серіалів та документальних фільмів у світі. Штаб-квартира компанії знаходиться у Мюнхені (Німеччина), має філії у США, Латинській Америці, Азії та Європі. Beta Film працює як із державними, так і з приватними мовниками. Каталог Beta Film налічує понад 4000 найменувань художнього, документального, багатосерійного й телевізійного кіно.