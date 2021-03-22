Гільдія сценаристів оголосила переможців премії WGA Awards-2021

Відбулась 73 церемонія нагородження премії Гільдії сценаристів (WGA Awards). Вона була найкоротшою за всю свою історію.

Церемонії нагородження WGA зазвичай тривають довго – близько трьох або чотирьох годин. Шоу Гільдії режисерів зазвичай наповнене стенд-апами ведучого, політичними виступами лауреатів та веселими моментами зі сценаристами та акторами.

До теми Номінанти премії Оскар-2021: які стрічки поборються за золоту нагороду

Але цьогоріч церемонію вручення нагород WGA записували попередньо і вона тривала всього 90 хвилин.

До речі, гільдія сценаристів відома своїми жорсткими правилами. Далеко не всі проєкти можуть претендувати на нагороду.

Так, до номінації на премію гільдії допускаються сценарії, вироблені під юрисдикцією WGA або в межах колективного трудового договору в Канаді, Ірландії, Новій Зеландії або Великобританії. Саме тому у цьому списку немає деяких номінантів, які фігурують в інших престижних преміях, зокрема: "Мінарі", "Земля кочівників" або "Манк".

Список лауреатів премії WGA

Оригінальний сценарій – "Дівчина, що подає надії" (Promising Young Woman)

Адаптований сценарій – "Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm)

Сценарій документального фільму – "Дисидент" (The Dissident)

Переможці в основних телевізійних категоріях

Драматичний серіал – "Корона" (The Crown)

Комедійний серіал – "Тед Лассо" (Ted Lasso)

Новий серіал – "Тед Лассо" (Ted Lasso)

Оригінальний сценарій серіалу – "Місис Америка" (Mrs. America)

Адаптований сценарій серіалу – "Ферзевий гамбіт" (The Queen’s Gambit)

Найкращий сценарій до анімаційного серіалу – "Кінь БоДжек", епізод "Ксерокс від ксероксу" (BoJack Horseman, “Xerox of a Xerox”)

До слова, вже зовсім скоро повинна відбутися голова кінопремія року – Оскар. Цьогоріч через пандемію коронавірусу її перенесли аж на 25 квітня. Формат проведення також дещо зміниться – право на персональне відвідування шоу отримають лише претенденти на премію, їхні гості та ведучі. Будь-яких додаткових заходів або вечірок проводити не будуть. Так само як і щорічного розіграшу квитків.