Премія Оскар-2022 вперше за три роки матиме ведучого: відомо про першого претендента

Цьогоріч церемонія вручення премії Оскар пройде з ведучим. Це відбудеться вперше за три роки. Про це повідомив президент ABC Entertainment Крейг Ервіч під час заходу Асоціації телевізійних критиків.

За всю історію премії, статуетку вручали ведучі, однак, у 2019, 2020 та 2021 роках церемонія проходила без них. Сьогодні на цю роль американська кіноакадемія розглядає актора Тома Голланда, який нещодавно зіграв у блокбастері "Людина-павук: Додому шляху нема".

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Останнім ведучим церемонії вручення премії Оскар був Джиммі Кіммел. Він провів церемонію у 2017 і 2018 роках.

Що відомо про 94-у церемонію вручення премії Оскар

Церемонія нагородження відбудеться вже за новим форматом, який трішки змінювали для премії Оскар-2021. Шоу спочатку було заплановано на 27 лютого. Згодом Американська кіноакадемія перенесла дату проведення 94-ї церемонії вручення премії Оскар на 27 березня 2022 року.

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21 грудня Американська кіноакадемія оголосила, які стрічки потрапили до шорт-листа премії. На жаль, український фільм "Погані дороги" Наталки Ворожбит не зміг вирватися із 92-х фільмів лонг-листа у п'ятнадцятку найкращих в шорт-листі.

Захід пройде у Каліфорнії в приміщенні Dolby Theater. За традицією, урочисту церемонію транслюватимуть на американському телебаченні та у мережі, тому кожен зможе переглянути відео Оскара-2022.