Фільм "Все завжди і водночас" переміг на Оскарі-2023: що відомо про лауреата

Головна інтрига найпопулярнішої премії Оскар у 2023 році розкрита. Престижну нагороду вечора забрав фільм "Все завжди і водночас".

У номінації "Найкращий фільм року" було представлено 10 стрічок. За головну нагороду Оскара-2023 змагалися: "На Західному фронті без змін", "Аватар: Шлях води", "Банші Інішерина", "Елвіс", "Все завжди і водночас", "Фабельмани", "Тар", "Топ Ґан: Меверік", "Трикутник смутку", "Жінки розмовляють".

Читайте також Переможці Оскара-2023: усі лауреати найголовнішої кінопремії Голлівуду

"Все завжди і водночас":що відомо про переможця Оскара-2023

Головну роль у фільмі виконала Мішель Єо – зірка стрічок "Шан-Чі і легенда десяти кілець", "Вартові Галактики 2", "Шалено багаті азіати", "Леді", "Мемуари гейші", "Тигр, що крадеться, дракон, що причаївся", "Завтра не помре ніколи". Також одну з ролей у картині виконала Джеймі Лі Кертіс (франшиза "Хелловін", "Ножі наголо", "Чумова п'ятниця", "Правдива брехня").

Творці фільму повідомили, що ми можемо бути будь-ким і будь-коли, адже в мультивсесвіті існують тисячі ваших варіантів. Так само й головна героїня Евелін, яка може змінюватися і бути водночас відомою акторкою, талановитим шеф-кухарем, оперною дівою або майстром бойових мистецтв. Вона може отримати доступ до спогадів, емоцій та неймовірних здібностей різних версій себе. Кажуть, що так можна врятувати світ. І якщо зовсім пощастить, то розібратися з найстрашнішим злом – власними податками.

Сценаристи та режисери "Все завжди і водночас" Деніел Шайнерт та Деніел Кван, які працюють під псевдонімом "Деніели", прославилися у 2016 році завдяки культовій картині "Людина – швейцарський ніж" з Деніелом Редкліффом та Полом Дано.

"Все завжди і водночас": дивіться трейлер

В український прокат "Все завжди і водночас" вийде 16 березня 2023 року.