Стрічка про війну в Україні виграла премію BAFTA

Фільм про перші дні повномасштабної війни в Україні став переможцем BAFTA у категорії "Найкращий короткометражний фільм". Стрічку зняв 26-річний британський режисер Франц Бьом.

Фільм під назвою "Камінь, папір, ножиці" знятий на основі реальних подій. У ньому зіграла низка українських акторів. Зокрема, головну роль виконав Олександр Рудинський, передає 24 Канал.

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Що відомо про фільм-переможець

У центрі сюжету – 18-річний Іван, батько якого працює хірургом і з перших днів російського вторгнення починає оперувати поранених військових і цивільних у бункері.

Втім, інформація про сховище доходить до російських окупантів. Щоб захистити свою сім'ю та поранених, Іван бере до рук зброю.

Відомо, що із прототипом персонажа Івана режисер Франц Бьом познайомився у Великій Британії. Там український чоловік проходив військову підготовку, оскільки раніше приєднався до лав ЗСУ.

Зазначимо, що роль батька Івана — хірурга – грає Сергій Калантай. Також у фільмі знявся український актор театру Радіонов Юрій. Він зіграв пораненого військового на ім'я Микола.

Трейлер до фільму "Камінь, ножиці, папір": дивіться відео