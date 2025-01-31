Стало відомо, коли вийде фінальний сезон серіалу "Гра в кальмара" на Netflix: дата прем'єри

"Гра в кальмара" – це один із найуспішніших і найпопулярніших серіалів сучасності. Завершення другого сезону залишило по собі безліч відкритих питань, і тепер глядачі з нетерпінням чекають продовження, сподіваючись на нові відповіді та розв’язки.

Дату прем'єри продовження повідомляє 24 Канал з посиланням на Netflix. У матеріалі дізнаєтесь все, що відомо про довгоочікуване продовження.

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Коли вийде 3 сезон серіалу "Гра в кальмара"

Вихід третього сезону "Гри в кальмара" заплановано на 27 червня 2025 року, і це вже стало подією, яку з нетерпінням чекають фанати по всьому світу. Кожен новий сезон серіалу приносить ще більше загадок і сюжетних поворотів, і третій, ймовірно, не буде виключенням.

Ніщо не може підготувати вас до останнього сезону гри в кальмара,

– йдеться в анонсі.

1 січня стримінговий сервіс Netflix опублікував перший тизер нового сезону. У ньому можна побачити нового персонажа – ляльку, на ім'я Чул-су, яка приєднається до гри "червоне світло, зелене світло". На відео троє гравців у спортивних костюмах виходять на арену, і ми бачимо, як лялька Янг-хі повертається до них спиною. Але коли гравці наближаються, Янг-хі раптово обертається і зустрічає їх.

"Гра в кальмара": дивіться онлайн трейлер 3 сезону

Ця зустріч – це лише початок великої гри, яка точно стане незабутньою. Тепер глядачам залишається тільки набиратися терпіння і готувати попкорн, адже фінал цієї історії, очевидно, буде справжнім феєрверком емоцій та сюрпризів. Очікування зростає, і без сумніву, третій сезон принесе ще більше приголомшливих моментів.