Новий український серіал "Шлях": чого варто очікувати глядачам від цієї воєнної драми
Зовсім скоро українців очікує нова воєнна драма "Шлях". Це відверта розповідь людини, яка під час повномасштабної війни проходить складний етап трансформації, викристалізовуючи ставлення й сенси.
Прем'єра серіалу запланована на осінь 2024 року. Дізнайтесь в матеріалі 24 Каналу, про що буде нова історія та хто зіграв головні ролі.
Радимо Життя – це гра: 5 фільмів про наслідки, до яких призводить азарт
"Шлях": про що сюжет серіалу
Головний герой Олексій – співробітник волонтерської організації, талановитий перемовник та аналітик. Ще до повномасштабного вторгнення він допомагав сім'ям, розділеним лінією фронту, повертав полонених і розшукував зниклих безвісти.
Для досягнення поставлених задач Олексій не нехтував будь-якими зв'язками, бо його головна мета – допомогти. Однак у 2022 році, особисто зіштовхуючись зі звірствами російських окупаційних військ і переживаючи втрати, він проходить власний шлях трансформації. Змінюється ставлення до війни, світогляд та принципи, що призводить до краху ідеалів Олексія.
"Шлях" – це насамперед потужна, відверта історія людини, яку докорінно змінюють пережиті жахіття війни. Це непроста, але важлива розповідь, яка буде зрозуміла багатьом,
– коментує режисер Денис Тарасов.
Серіал "Шлях": хто у головних ролях
У серіалі ролі зіграли: Іван Жилюк, Анастасія Пустовіт, Сергій Кисіль, В'ячеслав Довженко, Віктор Жданов, Дмитро Соловйов, Олександр Ганноченко та інші.
Волонтер "Спілки підприємців теле- та кіноіндустрії", кіноакадемік Денис Тарасов, взяв на себе роль режисера у серіалі "Шлях". Раніше він відзняв першу воєнну драму "Я – Надія" з початку повномасштабного вторгнення. Історія, у яку закохались мільйони. Тож глядачам варто з нетерпінням очікувати нову драму від українського режисера, яка запалить українські серця.