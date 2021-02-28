Найгучніші прем'єри 2021 року, на які чекає весь світ

Пандемія коронавірусу порушила всі плани Голлівуду. Відтак чимало гучних прем'єр довелось перенести на 2021 рік. Які ж стрічки не варто пропускати кіноманам – дізнавайтесь у матеріалі.

Щомісяця на українців чекатимуть справді вибухові прем'єри. Захопливі екшени, драми, трилери зі шпигунськими секретами, науково-фантастичні стрічки чи комедії: вибір у глядачів буде чималий. Реліз яких фільмів неможливо пропустити – вирушаймо в гід по новинках 2021 року.

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"007: Не час помирати"

Дата прем'єри – 7 жовтня

Жанр – шпигунський екшн, пригоди, трилер

Без вагань можна сказати, що "007: Не час помирати" став найбільш очікуваним екшном року. Фільм мали презентувати ще у квітні 2020 року, однак через пандемію коронавірусу реліз кілька разів переносили, чим ще підігрівали цікавість глядачів до цієї новинки кіно.

Та і самі головні актори майстерно приковують увагу до "007: Не час помирати". Відомо, що головним лиходієм стрічки буде Рамі Малек, який використає проти Джеймса Бонда сучасну зброю, що ще не відома шпигунам. Тому рятувати світ спецагенту буде складно.

Нехай чутки поширюються, тому що чого б ви не чекали від цього фільму, ви будете шоковані, коли подивитеся його. Я не стану підливати масла у вогонь, – заінтригував Рамі Малек в інтерв'ю GQ.

Також відомо, що "007: Не час помирати" стане останньою стрічкою про Бонда, де головну роль грає Деніел Крейг. Автори франшизи поки тримають у секреті, хто ж замінить його в майбутніх фільмах.

"007: Не час помирати": дивіться трейлер

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"Чорна вдова"

Дата прем'єри – 6 травня

Жанр – бойовик, наукова фантастика

Всі прихильники супергеройських фільмів Marvel також вже спраглі за походом в кінотеатри. У 2020 році на великі екрани не вийшло жодної новинки кіностудії, а тому вже у 2021-му очікується кілька проєктів, що вже готові до показів. Серед них – стрічка "Чорна вдова".

І цей фільм привертає увагу з кількох причин. Чорна вдова – одна з небагатьох месників, хто не має суперсил. Та це аж ніяк не заважає Наташі Романовій виконувати свою роботу поряд з могутніми Тором чи Капітаном Америка. Вже у новій стрічці глядачі зможуть побачити історії цієї героїні та що її зробило настільки сильною і безстрашною.

А якщо і це не переконало вас сходити в кінотеатри, тоді зазначимо, що одну з головних ролей тут зіграла донька Міли Йовович.

"Чорна вдова": дивіться трейлер

"Дюна"

Дата прем'єри – 1 жовтня

Жанр – драма, наукова фантастика

Та не менше за попередні бойовики захоплює "Дюна". Дивовижна екранізація роману Френка Герберта розкаже про піщану планету Арракіс, яку захочуть завоювати всі. А причиною кровопролитної війни стануть поклади речовини пряності, яка здатна розкривати потенціал людства. Ціннішого ресурсу у Всесвіті немає, а тому й боротьба буде запеклою.

Зупинити всіх візьметься Пол Атрід, який захоче врятувати населення Арракісу. Від допомоги цей месник не відмовиться, а тому на глядачів чекає захопливий екшн з Тімоті Шаламе, Зендеєю, Джейсоном Мамоа, Оскаром Айзеком, Хав'єром Бардемом та іншими топовими акторами Голлівуду.

"Дюна": дивіться трейлер

"Персонаж"

Дата прем'єри – 20 травня

Жанр – комедія, бойовик

Та якщо ви хочете від душі посміятись і переглянути ще й бойовик, тоді дочекайтесь релізу "Персонажа". Фільм з Раяном Рейнольдсом розкаже про світ, в якому живе головний герой Гай. Він щодня ходить на роботу, виконує рутинні завдання та повертається додому. Але одного дня його банк грабують 17 разів, тому Гай починає розуміти, що все довкола – це всього лише відеогра, з якої вибратись фактично неможливо. Та спробувати варто!

Хоч "Персонаж" несе в собі ідею небезпеки віртуального світу, фільм не позбавлений гумору. Навіть у трейлері є чимало моментів, які можуть розсмішити.

"Персонаж": дивіться трейлер

"Кращий стрілець: Маверік"

Дата прем'єри – 8 липня

Жанр – драма, бойовик

А для всіх прихильників Тома Круза 2021 рік принесе аж 2 новинки з актором. "Кращий стрілець: Маверік" і "Місія нездійсненна 7" доведуть, що цей красень Голлівуду зовсім не старіє та ще може здивувати глядачів видовищними трюками.

"Кращий стрілець: Маверік": дивіться трейлер

"Круелла"

Дата прем'єри – 27 травня

Жанр – кримінальна комедія

Впевнені, що всі пам'ятають стрічки "101 далматинець" та зловісну Круеллу де Вілл. Та чи задумувались ви, як ця красуня стала настільки безжальною і лихою. Фільм "Круелла" дасть відповіді на ці питання.

І перший трейлер фільму вже встиг і розсмішити, і вразити глядачів спецефектами. За сюжетом, Круелла була милою дівчиною у Лондоні, яка вже тоді розуміла, що мислить інакше, аніж всі довкола. Та знайомство з одним чоловіком допоможе їй звільнитись від оков суспільства, тоді всі й дізнаються, хто така Круелла.

"Круелла": дивіться трейлер

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"Земля кочівників"

Дата прем'єри – 25 березня

Жанр – драма

Фільм "Земля кочівників" вже встиг підкорити кінокритиків Венеційського кінофестивалю та кінофестивалю в Торонто. На черзі – Оскар. А от для широкої аудиторії стрічку презентують у березні 2021 року.

За сюжетом, маленьке місто Емпайр охоплює криза через закриття гіпсового заводу. Всі працівники не мають за що жити, а тому покидають свої домівки, перетворюючи населений пункт на місто-привид. Для головної героїні Ферн, яка втратила не тільки домівку, але й чоловіка, стає сенсом життя пошуки сезонної роботи з такими ж як вона. Спільнота мандрує майже всіма штатами Америки, стикаючись з різними труднощами.

"Земля кочівників": дивіться трейлер

"Смерть на Нілі"

Дата прем'єри – 16 вересня

Жанр – детектив, кримінал, драма

Легендарний детектив Еркюль Пуаро нарешті влаштовує собі відпочинок. Він обирає лайнер, який курсує по Нілу. Та насолодитись казковими краєвидами йому заважає нова справа, адже на судні стається моторошне вбивство, яке може шокувати досвідченого криміналіста.

Інтриги, заплутані любовні зв'язки, секрети, які ніхто і ніколи не повинен був довідатись: детективна історія "Смерть на Нілі" вартуватиме вашого часу.

"Смерть на Нілі": дивіться трейлер

"Круїз по джунглях"

Дата прем'єри – 29 липня

Жанр – пригоди, комедія

А завершити добірку найочікуваніших прем'єр року ми вирішили комедією, яка привернула увагу і любителів Лари Крофт, і екшенів Двейна Джонсона.

За сюжетом фільму "Круїз по джунглях", дослідниця Лілі Гоутон мріє побачити дерево, яке, за легендою, має цілющі властивості. А щоб добратись до верхів'я Амазонки, вона наймає круїзний пароплав з капітаном Френком. З цього і починаються курйозні пригоди, від яких складно буде втримати сміх.

"Круїз по джунглях": дивіться трейлер

У 2021 році також очікуються прем'єри стрічок:

"Годзілла проти Конга" – 24 березня

"Мортал Комбат" – 8 квітня

"Форсаж 9: Нестримна сага" – 27 травня

"Веном 2: Карнаж" – 24 червня

"Мисливці на привидів: З того світу" – 8 липня

"Загін самогубців 2" – 5 серпня

"Тілоохоронець дружини кілера" – 19 серпня

"Бейбі бос 2: Сімейний бізнес" – 16 вересня

"Вічні" – 4 листопада

"Глибока вода" – 12 листопада

"Місія нездійсненна 7" – 19 листопада

"Матриця 4" – 23 грудня

"Шерлок Холмс 3" – 23 грудня

"Чорний Адам" – 23 грудня та ін.

Через пандемію коронавірусу дати прем'єр можуть змінюватись.