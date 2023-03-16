Зараз в кіно: добірка цікавих фільмів, що вийшли 16 березня

16 березня – черговий прем’єрний день в кінотеатрах. Що вийде цього прохолодного весняного дня – читайте у нашій добірці прем’єр.

Добірка включає 4 фільми, серед яких переможець цьогорічного Оскара! Приходьте до кінотеатру та насолоджуйтесь новими стрічками разом з усією країною.

Дивіться також Нові серіали, які вийдуть у другій половині березня: цікава добірка

Фільми, які відсьогодні в кіно – прем’єри 16 березня

"Шазам! Лють богів"

Сценарій до 2 частини "Шазама" написав Генрі Гайден. Саме він розробив сюжет про захопливе протистояння супергероя Шазама з нащадками титанів. Екранізував стрічку Девід Ф. Сандберг, який є автором дебютного проєкту. Повідомляється, що у "Шазам! Лють богів" буде гей.

Згідно з сюжетом, школяр Біллі Бетсон втікає від чергових опікунів та випадково опиняється у Скалі Вічності. Чарівник віддає йому суперсили та все, що потрібно хлопцю для трансформації, – це слово "Шазам!" І хоч Біллі тепер могутній суперник, у душі він залишився підлітком, який не проти використовувати сили задля розваг. Безтурботні пригоди головного героя могли б тривати довго, якби на нього не влаштував полювання доктор Сівана, який прагне заволодіти його суперсилами. На кону опиняється не тільки дар і життя Біллі, але і його нова родина. Щоб подолати могутнього суперника, школяр вдається до хитрощів та вступає у вирішальний бій не сам.

"Шазам! Лють богів": дивіться трейлер онлайн

65

Це американський науково-фантастичний трилер Скотта Бека та Брайана Вудса. У головних ролях Адам Драйвер та Аріана Грінблатт.

За сюжетом, після катастрофічного краху на невідомій планеті, пілот Міллс швидко виявляє, що насправді він потрапив на Землю. 65 мільйонів років тому. Тепер, з маленькою надією на порятунок, Міллс та єдиний, що вижив, Коа, повинні пройти через невідому місцевість, повну небезпечних доісторичних істот, в епічній боротьбі за виживання.

65: дивіться трейлер фільму онлайн

Прем’єри минулого четверга 6 довгоочікуваних фільмів, які виходять в кіно 9 березня

"Життя на межі"

"Життя на межі" – перший і наразі єдиний фільм, який охоплює весь період російсько-української війни від 2014 року до сьогоднішніх днів. Автори фільму – українські ветерани – режисер Павло Пелешок та продюсер Юрко Іванишин. Вони були продюсерами фільму "Зима у вогні", який у 2016-му було номіновано на Оскар як "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Мета фільму, як зазначає продюсер стрічки Юрко Іванишин, – показати правду про Україну, щоб викрити російську брехню. У фільмі звучать пісні українських гуртів The Hardkiss, DakhaBrakha, Kozak System, Karna, Motanka. А музику до фільму написав відомий композитор Оскар Сенен, який працював з Гансом Циммером.

"Життя на межі": дивіться трейлер онлайн

"Все завжди і водночас"

Головну роль у фільмі виконала Мішель Єо, вона отримала Оскара-2023 за найкращу діночу роль. Також одну з ролей у картині виконала Джеймі Лі Кертіс – також володарка премії за найкращу роль другого плану. Загалом на Оскарі-2023 з 11 номінацій стрічка здобула 7 перемог!

Творці фільму повідомили, що ми можемо бути будь-ким і будь-коли, адже в мультивсесвіті існують тисячі ваших варіантів. Так само й головна героїня Евелін, яка може змінюватися і бути водночас відомою акторкою, талановитим шеф-кухарем, оперною дівою або майстром бойових мистецтв. Вона може отримати доступ до спогадів, емоцій та неймовірних здібностей різних версій себе. Кажуть, що так можна врятувати світ. І якщо зовсім пощастить, то розібратися з найстрашнішим злом – власними податками.

"Все завжди і водночас": дивіться трейлер онлайн