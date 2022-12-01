Найочікуваніші фільми цього місяця: добірка грудня 2022

Чим ближче до свят, тим більше хочеться різдвяної атмосфери. Хоч Росія намагається цьому перешкоджати, та ми не здаємося. І, попри все, чекаємо найочікуваніших фільмів грудня 2022.

Серед новинок – комедія "Коза Ностра" з Ірмою Вітовською у головній ролі, чорний комедійний бойовик "Люта нічка" з Девідом Гарбором у ролі Санти та інші. Безперечно, найочікуванішим фільмом є "Аватар: Шлях води" – продовження рекордної науково-фантастичної епопеї Джеймса Кемерона.

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Нові фільми, які вийдуть у грудні 2022

Все завжди і водночас

Прем’єра: 1 грудня

Цей фільм дає зрозуміти, що ви можете бути будь-ким, бо в мультивсесвіті існує чимало ваших Варіантів. Евелін, відома акторка, талановитий шеф-кухар, оперна діва або майстер бойових мистецтв, також має тисячі версій себе. Кажуть, що таким чином можна врятувати світ, але як розібратися з власними податками?

"Все завжди і водночас" 2022: дивіться трейлер



Піаніст

Дата показу: 1 грудня

Одна з найвидатніших стрічок про Голокост відзначає 20-річчя. Саме цій події присвячене повернення фільму на великі екрани. Картина розповідає реальну історію Владислава Шпільмана — одного з найкращих піаністів Польщі 1930-х. Головний герой займається музикою, доки країну не окуповують нацисти. Разом з іншими євреями він потрапляє у ґетто, а згодом дивом уникає депортації до концтабору. Переховуючись, чоловік стає свідком численних нацистських злочинів. Але навіть у темні часи війни Шпільману допомагають вижити дві речі: доля та майстерність музиканта…

"Піаніст": дивіться трейлер фільму

Люта нічка

Прем’єра: 1 грудня

На одній із вечірок до різдвяних свят, група найманців бере в заручники багату родину. Допомоги не слід чекати, окрім Санта Клауса, який самотужки рятуватиме їхнє Різдво.

"Люта нічка": дивіться трейлер фільму

Koza Ностра. Мама їде

Прем’єра: 1 грудня

Головна героїня фільму Влада Коза продає свій дім у Карпатах та летить до сонячної Сицилії, щоб жити з донькою та допомагати в догляді за онуком. Та виявляється, приїзду мами ніхто не чекав… Після сварки з донькою Влада випадково опиняється на віллі колись могутнього італійського мафіозі дона Фредо, нині вдівця, який переживає глибокі кризи – особистісну, сімейну та фінансову. Влада влаштовується прибиральницею, але стає порятунком цього дому: мамою для дітей дона Фредо та реформаторкою дотепер старої, неефективної та, головне, негуманної мафії.

"Koza Ностра. Мама їде": дивіться трейлер фільму

Трикутник смутку

Прем’єра: 8 грудня

Сюжет розгортається довкола пари супермоделей, які вирушають у подорож на люксовій яхті. Пасажири судна — розпещені й надвпливові багатії, капітан — неврівноважений і завжди п’яний цинік. Ця розкішна й "інстаграмна" подорож обертається справжньою катастрофою.

"Трикутник смутку": дивіться трейлер фільму

Аватар: Шлях води

Прем’єра: 15 грудня

"Аватар: Шлях води", дія якого, як випливає з назви, в основному відбувається під водою в океані, вважається одним із найдорожчих фільмів в історії кінематографа. Він демонструє світ Пандори, а також персонажів Нааві, що повертаються, яких грають Сем Вортінгтон і Зої Салдана.

"Аватар: Шлях води": дивіться трейлер онлайн

Кіт у чоботях 2: Останнє бажання

Прем’єра: 22 грудня

Пригодницький анімаційний фільм «Кіт у чоботях 2: Останнє бажання» є продовженням історії про казкового персонажа.

"Кіт у чоботях 2: Останнє бажання": дивіться трейлер онлайн

Вітні. Я хочу танцювати з кимось

Прем’єра: 22 грудня

Картина сценариста Ентоні Маккартен, який працював над стрічкою "Богемна рапсодія", розповість про творчий шлях Вітні Г’юстон та становлення її як попзірки. Крім цього, за сюжетом, ми дізнаємося про її злети та падіння у кар’єрі, депресію, наркозалежність та трагічну смерть у віці 48 років.

"Вітні. Я хочу танцювати з кимось": дивіться трейлер фільму

Мавка: Лісова пісня

Прем’єра: 29 грудня

За основу автори проєкту взяли знамениту п'єсу Лесі Українки "Лісова пісня". Відтак глядачі побачать головних героїв цього твору – Мавку, Лукаша та Килину. Головним завданням Мавки буде захист лісу та Джерела життя від людей. Випадково головна героїня зустріне звичайного сільського хлопця Лукаша, який полюбляє грати на сопілці, коли його ніхто не чує.

"Мавка: Лісова пісня": дивіться трейлер фільму