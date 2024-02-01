7 довгоочікуваних фільмів, які вийдуть на Netflix у лютому

Часто лютий не люблять через похмуру погоду, важкі спогади та депресивну атмосферу. Однак це все можна виправити, якщо створювати собі настрій самотужки. Наприклад, переглядом нового фільму, який вийде на Netflix.

Тому читайте в матеріалі, які прем'єри фільмів підготували для вас кінотворці. Обирайте собі той, який сподобався найбільше та очікуйте виходу стрічки зовсім скоро.

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Фільми, які вийдуть на Netflix в лютому 2024

"Попіл"

Дата виходу: 9 лютого

Від непристойних мрій і сміливих фантазій до ризикованої інтрижки – стабільне життя заможної одруженої жінки розпадається та шматочки, коли до її рук потрапляє неопублікований досі роман.

"Попіл": дивіться онлайн трейлер фільму

"Убий мене, якщо наважишся"

Дата виходу: 13 лютого

Виграшний лотерейний білет перетворюється на смертельно небезпечне відкриття для одруженої пари, коли чоловік і жінка починають розмірковувати, як позбутися одне одного заради грошей.

"Убий мене, якщо наважишся": дивіться онлайн трейлер фільму

"Історія кохання в Совето"

Дата виходу: 14 лютого

Мати трьох синів наполегливо бажає, щоб її діти одружилися, і тому обіцяє передати свій дім першому, хто зробить це. Це спонукає до справжніх змагань за весільний вівтар.

"Історія кохання в Совето": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гравці"

Дата виходу: 14 лютого

Журналістка із Нью-Йорка, яка спеціалізується на спортивних темах, має безліч способів розпочати інтрижку, але несподівано закохується в одного з об'єктів свого дослідження. І тепер вона стоїть перед вибором – чи варто ризикувати?

"Гравці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Безодня"

Дата виходу: 16 лютого

Коли ґрунт під шведським містом Кіруна починає провалюватися, Фріґґа опиняється у складній ситуації між сімейними зобов'язаннями та обов'язками начальниці служби безпеки в найбільшій у світі підземній шахті.

"Безодня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крізь моє вікно 3: Віч-на-віч"

Дата виходу: 23 лютого

Ракель та Арес підтримують відносини на відстані. Влітку вони нарешті зустрічаються на красивих берегах Коста-Брава разом зі своїми друзями. Закохані починають розмірковувати, чи зможуть їхні стосунки витримати випробування часом.

"Крізь моє вікно 3: Віч-на-віч": дивіться онлайн трейлер фільму