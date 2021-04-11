Прем'єри "Місії нездійсненної 7", "Зоряного шляху" та інших фільмів перенесли: нові дати

Джерело:Deadline
Компанія Paramount змінила дати прем'єр своїх нових фільмів. Коли чекати на реліз "Місії нездійсненної 7", "Найкращого стрільця 2", "Зоряного шляху" та інших новинок студії – дізнавайтесь у матеріалі.
Пандемія коронавірусу продовжує вносити корективи у плани Голлівуду. Оскільки частина кінотеатрів залишається закритими, компанія Paramount внесла зміни у графік прем'єр 2021 та 2022 років.
Не пропустіть Найцікавіші новинки квітня 2021 року: 8 серіалів, які не варто пропускати
Зокрема, прихильники Тома Круза із запізненням побачать стрічки "Найкращий стрілець 2" та "Місія нездійсненна 7". Також вихід фентезі "Підземелля та Дракони", що вже привертає чималу увагу преси через акторський склад, глядачі зможуть переглянути не раніше 2023 року.
Дивіться також Найгучніші прем'єри 2021 року, на які чекає весь світ