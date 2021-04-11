Прем'єри "Місії нездійсненної 7", "Зоряного шляху" та інших фільмів перенесли: нові дати

Компанія Paramount змінила дати прем'єр своїх нових фільмів. Коли чекати на реліз "Місії нездійсненної 7", "Найкращого стрільця 2", "Зоряного шляху" та інших новинок студії – дізнавайтесь у матеріалі.

Пандемія коронавірусу продовжує вносити корективи у плани Голлівуду. Оскільки частина кінотеатрів залишається закритими, компанія Paramount внесла зміни у графік прем'єр 2021 та 2022 років.

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Зокрема, прихильники Тома Круза із запізненням побачать стрічки "Найкращий стрілець 2" та "Місія нездійсненна 7". Також вихід фентезі "Підземелля та Дракони", що вже привертає чималу увагу преси через акторський склад, глядачі зможуть переглянути не раніше 2023 року.

Нові дати прем'єр фільмів Paramount:

"Кролик Петрик: Втеча до міста" – 18 липня 2021 року

– 18 липня 2021 року "Снейк Айз" – 23 липня 2021 року

– 23 липня 2021 року "Диваки 4" – 22 жовтня 2021 року

– 22 жовтня 2021 року "Найкращий стрілець 2" – 19 листопада 2021 року

– 19 листопада 2021 року "Місія нездійсненна 7" – 27 травня 2022 року

– 27 травня 2022 року Bee Gees – 4 листопада 2022 року

– 4 листопада 2022 року "Підземелля та Дракони" – 3 березня 2023 року

– 3 березня 2023 року "Місія нездійсненна 8" – 7 липня 2023 року

– 7 липня 2023 року "Зоряний шлях" – 9 червня 2023 року

9 червня 2023 року "Зменшення Трігорна" – 10 листопада 2023 року

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