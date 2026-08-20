Не тільки "Петрик П'яточкін": які українські фільми вийдуть у кіно

Сьогодні український кінематограф розвивається доволі стрімко і у кінопрокати виходить чимало новинок. Дізнавайтесь, які фільми уже у процесі виробництва або перебувають за крок до виходу на широкі екрани.

24 Канал розповість про ті, які зараз найбільш очікувані серед української публіки.

"Довженко. Перший погляд"

Події розвиватимуться в Одесі у 1926 році. Саме туди молодий й Олександр Довженко приїздить знімати свій перший фільм — з амбітною мрією про "Голлівуд на Чорному морі". Однак чоловік стикається з проблемою: НКВС вимагає пропаганди, а режисер уперто намагається знімати щось живе.

У головній ролі – актор Григорій Бакланов. Також глядач побачить у стрічці Богдана Бенюка, Максима Самчика, Поліну Василину та Романа Ясіновського.

Підготовка до проєкту стартувала ще у 2022 році, а сам фільм переміг у 19-му конкурсному відборі Держкіно.

Бюджет стрічки становить 46 мільйонів гривень, понад половини з яких – державне фінансування, решту додали міжнародні партнери.

"Довженко. Перший погляд": дивіться онлайн трейлер фільму

"Федько-халамидник"

Прем'єра цього фільму має відбутись вже у 2026 році. Стрічку зняли за однойменним твором Володимира Винниченка. Держкіно виділило приблизно 20 мільйонів гривень на знімання сучасної адаптації.

Головну роль Федька виконує юний актор Тимофій Дмитрієнко, відомий за стрічками "Щедрик" та "Карлос в Україні". Його батьків у фільмі грають Вікторія Карпінська та Ярослав Ігнатенко.

Події фільму відбуватимуться у 1991 році. Творці не розкривають деталей сюжету, тримаючи у напрузі цікавості глядачів.

"Петрик П'яточкін"

Знімання стартували цього року. У головній ролі – Олександр Войтеховський, а його батьків зіграють Андрій Бєдняков і Катерина Кузнєцова.

У мережі все з'явились перші кадри, однак деталі сюжету поки не розкривають. Очевидно, що за основу автори взяли мультфільм від Київнаукфільм "Як Петрик П'яточкін слоників рахував" 1984 року.

"Лютий привіт"

Знімання розпочались ще у вересні 2025 року. Про сюжет відомо не так багато, однак у мережі пишуть, що це історія про героїчний вчинок айтівця, який поклав цілий взвод орків, а на війні зустрів своє кохання.

У головній ролі – Тарас Цимбалюк.

Нагадаємо, що зараз у кінопрокатах йде документальний фільм "Кузьма: Страшно веселий". Команда працювала над фільмом близько двох років. За цей час автори переглянули понад 400 годин відео та близько 25 тисяч фотографій Кузьми.