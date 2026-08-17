Повернення легенд і нові блокбастери: 4 головні кінопрем'єри вересня, які не можна пропустити

Прохолодні вересневі вечори – ідеальний привід повернутися до кінозалів за порцією яскравих емоцій. Кіностудії вже приготували для глядачів несподівані повернення улюблених героїнь і видовищні екшени, які триматимуть у напрузі до фінальних титрів.

24 Канал зібрав добірку найочікуваніших прем'єр фільмів вересня цього року. Ці кінострічки точно вас здивують та стануть чудовим доповненням осінніх вечорів.

"Ідеальна зброя"

Прем'єра в Україні: 3 вересня 2026 року

Секретний науковий експеримент виходить з-під контролю, коли база в пустелі втрачає зв'язок із зовнішнім світом через втечу модифікованих суперсолдатів. Зупинити смертоносну загрозу доручають досвідченій військовій снайперці, яка добре знає сильні й слабкі сторони штучно створених бійців. Героїні доводиться самотужки вступити в криваве полювання на чужій території, де кожна помилка може коштувати життя.

"Ідеальна зброя": дивіться трейлер фільму онлайн

"Практична магія 2"

Прем'єра в Україні: 10 вересня 2026 року

Через майже тридцять років чарівні сестри Саллі та Джилліан Овенс знову збираються разом у родинному маєтку, щоб протистояти новій магічній загрозі. Легендарний акторський тандем Сандри Буллок і Ніколь Кідман повертає на екрани атмосферу затишного відьомства, родинного тепла та непередбачуваних чарів. Тепер героїням потрібно захистити наступне покоління юних чаклунок і нарешті остаточно розірвати давнє любовне прокляття роду.

"Практична магія 2": дивіться трейлер фільму онлайн

"Оселя зла"

Прем'єра в Україні: 17 вересня 2026 року

Медичний кур'єр Браян вирушає на звичайний виклик, щоб відвезти посилку до віддаленої лікарні. Однак проста поїздка миттєво обертається кошмаром, коли всередині медзакладу спалахує смертельний вірус, який перетворює людей на лютих мутантів. Тепер хлопець мусить самотужки здолати чудовиськ, знайти шлях на волю та врятувати власне життя.

"Оселя зла": дивіться трейлер фільму онлайн

"Серце звіра"

Прем'єра в Україні: 24 вересня 2026 року

Боєць спецпідрозділу Джеймс Белмонт дивом виживає в страшній авіакатастрофі та разом із вірним службовим псом Одіном опиняється посеред крижаної глушини Аляски. Герої втрачають будь-який зв'язок із цивілізацією і надію на швидкий порятунок, тому розраховують лише на власну витримку та взаємну довіру. Чоловік і пес розпочинають запеклу боротьбу з суворою стихією, намагаючись подолати сотні кілометрів безжальної тайги.

"Серце звіра": дивіться трейлер фільму онлайн

А якщо ви шукаєте кіно на вечір просто зараз, на стримінгових платформах уже доступно чимало гучних хітів. Раніше ми писали про найпопулярніші фільми на Netflix, які зараз очолюють глобальні рейтинги та збирають мільйони переглядів.