Прем'єру української драми "Пульс" зі Станіславом Бокланом перенесли: нова дата

Українська спортивна драма "Пульс" вийде у прокат 8 квітня 2021 року. Стрічка буде доступна для перегляду у більшості кінотеатрах країни. Окрім цього, автори драми планують спеціальні покази інклюзивної версії "Пульсу".

Спершу прем'єра драми "Пульс" була запланована на 19 березня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу реліз вирішили перенести. Тепер же автори проєкту офіційно оголосили: історію про спортсменку Оксану Ботурчук можна буде переглянути з 8 квітня 2021 року.

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"Ми з нетерпінням чекали, коли ж цю неймовірну історію про українську чемпіонку нарешті зможемо випустити у кінопрокат. "Пульс" був відзнятий ще в доковідні часи і відповідно був розрахований для показів саме на великих екранах. Маю відчуття, що такі мотивуючі, надихаючі фільми про реальних особистостей дуже потрібні нашому суспільству. І вірю, що ми не розчаруємо глядача!" – розповів продюсер стрічки Єгор Олесов.

Драма "Пульс": сюжет фільму

Стрічка "Пульс" розповість про українську легкоатлетку Оксану Ботурчук, яка живе у невеличкому містечку та мріє підкорити Олімпійські ігри. І, здавалось би, її мрію можна втілити у реальність, однак моторошна автомобільна аварія унеможливлює це. Оксана отримує важкі травми та майже втрачає зір.

Будь-хто на місці головної героїні фільму міг би відмовитись від своєї мрії та знаходити сили жити далі. Однак цілеспрямована українка почала торувати свій шлях до успіху та доводити: людина може всього досягнути, якщо докладе зусиль.

"Це історія про боротьбу, волю та досягнення неймовірних висот. Для мене має особливе значення те, що стрічка базується на реальній біографії нашої спортсменки Оксани Ботурчук. Мені дуже приємно, що нещодавно на американському кінофестивалі, в якому брав участь "Пульс", аудиторія дуже високо оцінила стрічку, підтвердженням чого є отримані нагороди. Також дуже радий, що нарешті "Пульс" побачать українські глядачі", – додав режисер стрічки Сергій Чеботаренко.

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Приковує увагу і акторський склад українського фільму "Пульс". Тут глядачі зможуть побачити акторів:

Наталію Бабенко

Станіслава Боклана

Вікторію Левченко

Наталію Долю

Олександра Кобзара

Лілію Ребрик

Ахтема Сеітаблаєва та ін.

"Пульс": дивіться трейлер до фільму