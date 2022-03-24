У Росії скасували фестиваль "Кінотавр" через "агресивну війну"

Президент одного з найбільших російських кінофестивалів "Кінотавр" Олександр Роднянський оголосив про те, що у 2022 році форум не проводитиметься.

За словами Роднянського: "Не можна говорити про фестивалі, коли країна веде агресивну війну". Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Разом з цим він виклав лист присвячений війні, яку в Україні розв'язала Росія.

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Рівно місяць, як увесь світ бачить, що роблять на території України російські військові: реактивна артилерія, авіація та крилаті ракети б'ють по цивільних об'єктах. По житлових будинках, по школах, по лікарнях та пологових будинках. Розбомблено найбільше російськомовне місто Україна – Харків Під нескінченним обстрілом взятий у блокаду Маріуполь, в якому позбавлені світла, тепла та води люди, включаючи дітей, вже помирають від спраги та холоду,

– написав Роднянський.

Також автор наголосив на тому, що три з половиною мільйонів українців стали біженцями.

"Україну руйнують і калічать, але я вірю – вона вистоє та переможе. На боці України весь світ", – написав глава фестивалю.

Разом з цим, він заявив, начебто трагедія Росії набагато страшніша, адже "це велика культура, що пройшла найбільші випробування історії, яка все глибше занурюється в безодню мороку, агресії і жорстокості". Про яку саме "велику російську культуру" пише автор, незрозуміло.