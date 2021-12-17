Приквел і сиквел "Загону самогубців" отримав персонажні постери: фото підірвали мережу
Джерело:твітер DC
Серіал "Миротворець" (Peacemaker), прем’єру якого очікуємо 13 січня 2022 року, отримав свої персонажні постери. На них зображені головні персонажі одночасного приквелу та сиквелу "Загону самогубців", зокрема Миротворець, Емілія Харкорт , Віджіланте, Клемсон Мурн тощо, а також орел Іглі.
Персонаж Миротворець (справжнє ім'я Крістофер Сміт) раніше ви могли бачити в блокбастері "Загін самогубців: місія навиліт" Джеймса Ганна. Там він зіграв роль антагоніста.
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За характером він відрізняється фанатичним прагненням до миру і готовий будь-яким способом досягти цього. Однак, на його шляху трапляються безліч абсурдних та комічних ситуацій.
Новий серіал матиме 8 епізодів.
На постерах зображені головні персонажі серіалу:
- Миротворець (Джон Сіна);
- Емілія Харкорт (Дженніфер Холленд);
- Віджіланте (Фредді Строма);
- Клемсон Мурн (Чаквуді Івуджі);
- Джон Економос (Стівен Ейджі);
- Леота Адебайо (Даніель Брукс);
- орел Іглі.
Персонажні постери "Миротворця" / Фото з твітеру DC
Нагадаємо, раніше сервіс HBO Max поділився повноцінним трейлером до серіалу "Миротворець" від режисера Джеймса Ганна. Окрім головних персонажів, у ролику показали Роберта Патріка, який найвідомішим глядачам за роллю Т-1000 у другому "Термінаторі".
"Миротворець" 2022: дивіться трейлер до серіалу