Як зараз виглядає жінка, яку кохав Елвіс Преслі: фото 81-річної Прісцилли вразили прихильників

Поки одні вже після 30 починають рахувати зморшки, Прісцилла Преслі вкотре нагадує: цифри в паспорті – річ уперта, але далеко не завжди вирішальна. Колишня дружина Елвіса Преслі та акторка у свої 81 рік з'явилася на публіці й довела, що елегантність не має терміну придатності.

Як розповідає People, Прісцилла стала однією з гостей світського заходу Remus Lifestyle Night, який відбувся на іспанському острові Майорка. Для рідкісної появи вона обрала яскраво-червону сукню А-силуету довжиною до підлоги з довгими рукавами. Образ доповнили червона сумка в тон, помада, прикраси, годинник і лаконічне кольє у формі півмісяця.

Темно-руде волосся, легкий макіяж і впевнена посмішка зробили свою справу – важко повірити, що цього року Прісциллі виповнився 81 рік. У мережі вже традиційно захоплюються тим, наскільки доглянуто та стильно вона виглядає.



Прісцилла Преслі / Фото BACKGRID



Останнім часом Прісцилла нечасто виходить у світ. Востаннє вона привертала увагу публіки навесні цього року під час візиту до Данії, а ще раніше активно презентувала свої мемуари Softly, As I Leave You: Life after Elvis. У книзі вона відверто розповіла про життя після Елвіса Преслі, їхній шлюб, втрати та спогади, які зберігає й досі.

Нагадаємо, Прісцилла та Елвіс Преслі одружилися у 1967 році в Лас-Вегасі. Разом вони виховували доньку Лізу Марі Преслі, однак уже через кілька років розлучилися. Попри це Прісцилла неодноразово зізнавалася, що завжди захоплювалася Елвісом і досі носить діамантовий хрестик, який він подарував їй багато років тому.

До речі, не лише Прісцилла Преслі останнім часом здивувала своїм виглядом. Нещодавно увагу прихильників також привернула зірка культового фільму "Тельма і Луїза", яка з'явилася на публіці й викликала бурхливе обговорення в мережі.



