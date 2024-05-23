Найкращі фільми і серіали, в яких знялася Пріянка Чопра

Серед світових зірок, хто продовжує яскраво сяяти на екрані, заслужено займає особливе місце Пріянка Чопра. Фільми і серіали з її участю завжди запам'ятовуються глядачам.

Пріянка у 2000 році стала володаркою титулу міс світу. Та вона показала, що може похвалитися не лише красою, а й відмінним акторським талантом.

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"Знову любов"

У центрі сюжету – Міра Рей, яка працює ілюстратором дитячих книг. На жаль, коханий дівчини трагічно загинув 2 роки тому, однак вона все ще сумує за ним та відправляє на його старий номер телефону багато повідомлень. В них дівчина пише про свої почуття та описує тугу за ним. Проте Міра навіть не підозрює, що тепер цей номер закріплений за журналістом і музичним критиком Робом Бернсом. І саме він зараз читає повідомлення, які вона пише. Так ці смс назавжди змінять життя двох незнайомців.

"Знову любов": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кохання неможливе"

Історія розповість дві різні долі таких несхожих один на одного людей. Хлопець Абхай все своє життя був майже непомітним. Навчаючись в університеті, він хоче завоювати довіру та повагу інших студентів, виконуючи за них домашні завдання, проте це не допомагає.

В цьому ж університеті навчається Аліша, яку вважають еталоном краси. Буквально будь-який чоловік готовий дістати для неї зірки з неба, адже вони бачать в ній лише все чудове. Так, дівчина зовсім не помічає наївного хлопця, який мріє про неї.

Ба більше, вона навіть не знає про його існування. Одного разу дівчина падає із причалу у воду і починає тонути та Абхай не роздумуючи, кидається рятувати своє кохання. Після цього тато Аліши забирає її додому, а хлопець і далі не перестає мріяти про неї навіть через кілька років. То чи знайдеться в їхній історії місце для кохання?

"Кохання неможливе":дивіться онлайн трейлер фільму

"Цитадель"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Кілька років тому глобальна шпигунська служба "Цитадель" зазнала краху. Її знищили співробітники потужного синдикату Мантикора.

Падіння цієї шпигунської організації призвело до того, що досвідченим оперативникам Мейсону та Наді стерли пам'ять. З того часу вони живуть звичайним життям без пригод.

Все змінюється, коли спокійні будні Мейсона порушує його ексколега, що потребує допомоги. Для того, аби не дозволити лідерам Мантикори реалізувати підступні плани, чоловік заручається підтримкою Наді, після чого вони вирушають у небезпечну подорож та будуть вести запеклу боротьбу із своїми супротивниками.

"Цитадель": дивіться онлайн трейлер серіалу

"База Квантіко"

За сюжетом, бойовики терористичної організації підривають потужну бомбу в центрі американського мегаполісу. Поліцейські вирушили обшукати місце події і знаходять неподалік місця теракту постраждалу дівчину, яка виявляється федеральним агентом. Правоохоронці, взявшись знайти більше інформації про жінку, перекваліфікували її з потерпілих у підозрювані.

Наразі всі докази, які є у слідчих, свідчать про її причетність до скоєного злочину. Однак дівчина розуміє всю складність ситуації і усвідомлює, що має ще залишитись на волі і не потрапити в руки колишнім колегам. Вона хоче довести свою непричетність до резонансної справи. Ба більше, вона підозрює, що до терористичного акту причетний той, хто пройшов підготовку на федеральній базі Квантіко – це ж її колеги, які, здавалося, стали за час служби справжніми друзями.

"База Квантіко": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ці проєкти з участю Пріянки Чопри точно варто подивитися. Гарного вечірнього кіносеансу!