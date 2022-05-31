Про Kalush Orchestra знімуть документальний фільм: подробиці проєкту
Джерело:Суспільне Культура
Телеканал UA: КУЛЬТУРА розпочала виробництво документального фільму про переможців Євробачення-2022 Kalush Orchestra. Авторкою ідеї та продюсеркою стрічки є Юлія Дичук.
Як зазначило Суспільне, фільм про Kalush Orchestra тотожний одній з цілей музикантів, озвучених на пісенному конкурсі Євробачення, – показати важливість збереження національної культури. Тільки тепер цей меседж спрямований виключно на українців, поглиблена інформація про український гурт має стати для глядача одним з інструментів віднайдення власної ідентичності.
Читайте також "Спогад на все життя": українка в Каннах познайомилася з Леонардо ді Капріо та Робертом де Ніро
Про Kalush Orchestra знімуть документальний фільм
Мета проєкту
Крім ідентичності музики знімальна команда розкриє ще й ідентичність самих музикантів: покаже де, у яких сім'ях і в якому оточенні росли та розвивалися майбутні тріумфатори Євробачення-2022.
Продюсерка Юлія Дичук зазначила, що вона хотіла дізнатися про кожного з цих надзвичайних хлопців: "Подивитися, в яких умовах вони росли, спитати, про що мріяли у дитинстві". Також вона доповнила, що на глядачів чекає глибоке занурення в українську етніку та фольклор, зокрема покажуть такі музичні інструменти, про які глядач навряд чи знав раніше.
Хто нам зараз диктує музичні тренди?! Американські зірки. А нам хочеться, щоб Україна вийшла на такий рівень, щоб українську культуру та музику слухали й говорили "круто", щоб навіть співати українською теж було круто. Бачите, як співають приспів "Стефанії", це доводить, що не обов’язково писати англійською,
— зазначив під час зйомок один з учасників гурту Тимофій Музичук.
Тимофій Музичук / Фото Суспільне Культура
Про зйомки
Важливо зазначити, що команді довелося працювати в надшвидкому темпі. Хронологічно зйомки відбувалися між поверненням з Турина та від’їздом у тур Європою. Географічно – у трьох областях: Волинській, Івано-Франківській та Львівській.
Ми хотіли встигнути зняти живі емоції відразу після повернення хлопців з перемогою на Євробаченні,
– розповіла відеографиня фільму Олена Зашко.
"Я дуже вдячна родинам за те, що пустили у своє життя. Адже це дуже особисті та інтимні моменти. Ми познайомилися з їхніми батьками та рідними, разом обідали та вечеряли", – поділилася Зашко.
Крім цього, Суспільне зазначило: "Фільм про Kalush Orchestra на Суспільному буде одночасно і фільмом-портретом, і фільмом-проблемним нарисом, він відповість на питання: "Як це – брати участь у мирному конкурсі й перемагати, коли у твоїй країні триває війна".
Про Kalush Orchestra знімуть документальний фільм / Фото Суспільне Культура
Творча команда фільму про Kalush Orchestra
Режисером фільму став Владислав Васильченко, відомий стрічками про життя військових на Донбасі. Одна з його нещодавніх робіт – стрічка "Вертеп" – зворушлива і майже святкова історія про те, як не втратити оптимізм і продовжувати "своє робити", наперекір усім негараздам часу.
Відеографікою займеться Олена Зашко. Вона раніше працювала над картиною "Майдан. Шість літер нашої свободи", який зайняв друге місце у категорії "Документальний фільм" на конкурсі телефестивалю "Серце Європи" у Варшаві.
Дата виходу
Прем’єра документальної стрічки запланована на початок літа 2022 року.
Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні-2022, для потреб Збройних Сил України продав свій кубок. Сума, яку вдалось виручити за продаж нагороди, складає 900 тисяч доларів! Більше про це читайте за посиланням.
До теми – Вперше в історії! Kalush Orchestra продали кубок Євробачення: дивіться відео