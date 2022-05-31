Про Kalush Orchestra знімуть документальний фільм: подробиці проєкту

Телеканал UA: КУЛЬТУРА розпочала виробництво документального фільму про переможців Євробачення-2022 Kalush Orchestra. Авторкою ідеї та продюсеркою стрічки є Юлія Дичук.

Як зазначило Суспільне, фільм про Kalush Orchestra тотожний одній з цілей музикантів, озвучених на пісенному конкурсі Євробачення, – показати важливість збереження національної культури. Тільки тепер цей меседж спрямований виключно на українців, поглиблена інформація про український гурт має стати для глядача одним з інструментів віднайдення власної ідентичності.

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Про Kalush Orchestra знімуть документальний фільм

Мета проєкту

Крім ідентичності музики знімальна команда розкриє ще й ідентичність самих музикантів: покаже де, у яких сім'ях і в якому оточенні росли та розвивалися майбутні тріумфатори Євробачення-2022.

Продюсерка Юлія Дичук зазначила, що вона хотіла дізнатися про кожного з цих надзвичайних хлопців: "Подивитися, в яких умовах вони росли, спитати, про що мріяли у дитинстві". Також вона доповнила, що на глядачів чекає глибоке занурення в українську етніку та фольклор, зокрема покажуть такі музичні інструменти, про які глядач навряд чи знав раніше.

Хто нам зараз диктує музичні тренди?! Американські зірки. А нам хочеться, щоб Україна вийшла на такий рівень, щоб українську культуру та музику слухали й говорили "круто", щоб навіть співати українською теж було круто. Бачите, як співають приспів "Стефанії", це доводить, що не обов’язково писати англійською,

— зазначив під час зйомок один з учасників гурту Тимофій Музичук.



Тимофій Музичук / Фото Суспільне Культура

Про зйомки

Важливо зазначити, що команді довелося працювати в надшвидкому темпі. Хронологічно зйомки відбувалися між поверненням з Турина та від’їздом у тур Європою. Географічно – у трьох областях: Волинській, Івано-Франківській та Львівській.

Ми хотіли встигнути зняти живі емоції відразу після повернення хлопців з перемогою на Євробаченні,

– розповіла відеографиня фільму Олена Зашко.

"Я дуже вдячна родинам за те, що пустили у своє життя. Адже це дуже особисті та інтимні моменти. Ми познайомилися з їхніми батьками та рідними, разом обідали та вечеряли", – поділилася Зашко.

Крім цього, Суспільне зазначило: "Фільм про Kalush Orchestra на Суспільному буде одночасно і фільмом-портретом, і фільмом-проблемним нарисом, він відповість на питання: "Як це – брати участь у мирному конкурсі й перемагати, коли у твоїй країні триває війна".



Про Kalush Orchestra знімуть документальний фільм / Фото Суспільне Культура

Творча команда фільму про Kalush Orchestra

Режисером фільму став Владислав Васильченко, відомий стрічками про життя військових на Донбасі. Одна з його нещодавніх робіт – стрічка "Вертеп" – зворушлива і майже святкова історія про те, як не втратити оптимізм і продовжувати "своє робити", наперекір усім негараздам часу.

Відеографікою займеться Олена Зашко. Вона раніше працювала над картиною "Майдан. Шість літер нашої свободи", який зайняв друге місце у категорії "Документальний фільм" на конкурсі телефестивалю "Серце Європи" у Варшаві.

Дата виходу

Прем’єра документальної стрічки запланована на початок літа 2022 року.

Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні-2022, для потреб Збройних Сил України продав свій кубок. Сума, яку вдалось виручити за продаж нагороди, складає 900 тисяч доларів! Більше про це читайте за посиланням.

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