Про військовий досвід, зброю та плани після перемоги: історія Ахтема Сеітаблаєва

З перших днів війни український режисер кримськотатарського походження боронить Київ в лавах тероборони. Чи мріяв він бути військовим та чи добре володіє зброєю – читайте на Кіно 24.

Видання "Новое время" взяло інтерв’ю в Сеітаблаєва і дізналося, як проходить його день в лавах тероборони. Як відомо, режисер довго не роздумував, а одразу, 24 лютого, став у чергу і підписав контракт, далі отримав зброю і вирушив під Гостомель.

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Ахтем Сеітаблаєв в лавах тероборони захищає Київ

Режисер пригадав, що тоді були великі черги з охочих долучитись до лав тероборони, а скрізь було чутно, що зброї наразі немає. Однак місце все ж вдалось знайти у 206-му батальйоні тероборони Києва, з яким одразу ж відправились у саме пекло війни.

Ми приїхали, стали в чергу, підписали контракт, отримали зброю, і того ж вечора вирушили під Гостомель. Там ми були дві ночі й майже три доби,

– розказав режисер.

Про військовий досвід та вміння користуватись зброєю

За словами Сеітаблаєва, військового досвіду в нього раніше не було. Ба більше, у 1990-х в Криму йому відмовили у строковій службі через походження. Режисер згадав, що йому відповіли у військкоматі: "Кому? Татарину в руки зброю? Я не зійшов з розуму". Сеітаблаєв поділився, що це його не розлютило, але військовим він мріяв бути.

Щодо вміння користуватись зброєю режисер сказав: "Це така справа, якої ти маєш вчитись постійно. Але так майже скрізь".

А що буде після перемоги

Після війни Сеітаблаєв хотів би повернутись у кіно: "Принаймні до того, як це розпочалося, планів було багато. Роботу запущено, сподіваюсь, що буде бажання і можливість продовжувати це робити".

Нагадаємо, що вже 10 років Ахтем Сеітаблаєв знімає кіно, що пов’язане із воєнним часом. Серед них – "Кіборги" – про оборону Донецького аеропорту під час війни на Донбасі.

Останнім фільмом, який знімав режисер є "Мирний-21". Це воєнна драма, заснована на реальних подіях, що відбувалися на Сході України у червні 2014 році. Більше про фільм читайте тут.

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