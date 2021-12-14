Про втрачену можливість у любові: Авріл Лавін зніме фільм за мотивами 20-річної пісні Sk8er Boi
Джерело:подкаст на радіо iHeartRadio
Канадська співачка Авріл Лавін вирішила зняти фільм за своєю піснею Sk8er Boi, яку вона написала 20 років тому. Хто зіграє у стрічці коли почнуться зйомки – наразі не відомо. Про що розповідатиме картина – читайте у матеріалі.
Пісню Sk8er Boi співачка презентувала у 2002 році, вона увійшла до альбому Let Go. За словами Авріл Лавін у подкасті She Is The Voice, зірка хоче розповісти історію про "втрачену можливість в любові".
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Нещодавно у зв'язку з 20-річною річницею багато людей просили мене зіграти цю пісню на телешоу, адже вона постійно спливає в пам'яті та люди завжди згадують про неї у зв'язку зі мною. І так, я дійсно збираюся перетворити цю пісню на фільм і вивести її на інший рівень,
– поділилася зірка.
Композиція Sk8er Boi насправді є однією з найпопулярніших пісень співачки. На ній виросло не одне покоління. На ютубі трек має понад 200 мільйонів переглядів. На його створення дівчину наштовхнули ієрархія в американських школах і протистояння різних груп учнів.
Sk8er Boi Авріл Лавін 2002: слухайте пісню онлайн
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