Песню Sk8er Boi певица презентовала в 2002 году, она вошла в альбом Let Go. По словам Аврил Лавин в подкасте She Is The Voice, звезда хочет рассказать историю об "упущенной возможности в любви".

Недавно в связи с 20-летней годовщиной многие люди просили меня сыграть эту песню на телешоу, так как она постоянно всплывает в памяти и люди всегда вспоминают о ней в связи со мной. И да, я действительно собираюсь превратить эту песню в фильм и вывести ее на другой уровень,

– поделилась звезда.

Композиция Sk8er Boi действительно является одной из самых популярных песен певицы. На ней выросло не одно поколение. В ютубе трек имеет свыше 200 миллионов просмотров. На его создание девушку вдохновили иерархия в американских школах и противостояние различных групп учеников.

Sk8er Boi Аврил Лавин 2002: слушайте песню онлайн

