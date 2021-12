Пісню Sk8er Boi співачка презентувала у 2002 році, вона увійшла до альбому Let Go. За словами Авріл Лавін у подкасті She Is The Voice, зірка хоче розповісти історію про "втрачену можливість в любові".

Нещодавно у зв'язку з 20-річною річницею багато людей просили мене зіграти цю пісню на телешоу, адже вона постійно спливає в пам'яті та люди завжди згадують про неї у зв'язку зі мною. І так, я дійсно збираюся перетворити цю пісню на фільм і вивести її на інший рівень,

– поділилася зірка.

Композиція Sk8er Boi насправді є однією з найпопулярніших пісень співачки. На ній виросло не одне покоління. На ютубі трек має понад 200 мільйонів переглядів. На його створення дівчину наштовхнули ієрархія в американських школах і протистояння різних груп учнів.

Sk8er Boi Авріл Лавін 2002: слухайте пісню онлайн

